Самые модные рюкзаки этой весны

В моде — удобные и оригинальные детали стиля. Бесспорным лидером 2018 года стал рюкзак. О его спортивном предназначении уже давно забыто. Равно как и том, что раньше это был атрибут исключительно молодежных образов, который носили приверженцы уличного стиля.

Современные рюкзаки, популярные в этом сезоне, прекрасно сочетаются с различными вещами и помогают придать изюминку любому образу.

Какие женские рюкзаки модные в 2018 году

Постоянным остается только одно качество — комфорт. Аксессуары сочетают в себе вместительность и небольшие размеры, их удобно носить в любой ситуации. Неслучайно модные женские рюкзаки 2018 стали вытеснять привычные сумки, заменяя их в повседневной жизни, и даже активно используются при создании делового образа.

В 2018 году отдельное внимание направлено на материал, из которого изготовлен аксессуар. Лидером является натуральная кожа. Ее преимущества прекрасно подчеркивает простота форм и лаконичность линий.

Цветовая гамма оставляет простор для выбора. В моде не только все естественные оттенки кожи, но и мягкие пастельные тона, от молочно-сливочного до мятного.

Все оттенки, представленной цветовой палитры, великолепные и интенсивные, придают этим аксессуарам достоинство, и дают возможность носить их с вещами совершенно разных тонов.

Популярные кожаные рюкзаки-2018 добавят солидности и сделают уникальным любой, даже самый повседневный образ.

Необычные и впечатляющие цвета материала, интересные способы его выделки — благодаря этому кожа делает рюкзак стильным и дорогим атрибутом женского образа. Аксессуары уже нашли свою нишу в общемировом направлении развития моды, которое требует от поклонниц стиля достаточно простого внешнего вида.

Никаких затейливых или кричащих деталей. Дорогие аксессуары выгодно отличаются своей простотой и удобством.

Маленькие рюкзаки демократичного кроя из высококачественной кожи лучше всего соответствуют тенденциям современного модного мира. Они борются за лидерство с традиционными женскими сумочками, добавляя в образы подвижности и бодрости. На представленных фотографиях лучшим образом отражены их особенности.

Модные рюкзаки 2018 в стиле CASUAL

Классические сочетания отлично показали себя, как достаточно универсальные и современные детали образа. Но в модных направлениях 2018 года существует много других идей, которые особенно нравятся любительницам смелых экспериментов над своим стилем.

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Дизайнеры часто берут интересные и необычные идеи с улицы, а именно различные будничные образы. Современные рюкзаки отлично их дополняют.

Но универсальный и популярный среди модниц стиль casual с каждым годом становится все сложнее и изысканнее. Поэтому на пике популярности находятся кожа, замша и фактурный текстиль — натуральные и дорогие материалы для изготовления аксессуаров.

Однако, многих все-таки интересует вопрос, какие именно модели рюкзаков особенно популярны в этом сезоне? Главный параметр, на который стоит обратить внимание в первую очередь — это размер. Модная модель должна иметь средний объем. Очень маленькие кокетливые рюкзачки потеряли свою актуальность, равно, как и очень большие. Компактность и элегантность — эти два качества сочетаются в самых модных аксессуарах.

Фасон не должен напоминать о том, что рюкзак пришел в повседневную жизнь, как атрибут спорта. Именно по этому правилу следует выбирать и отделку модели, и материал, из которого она изготовлена.

Прекрасными дополнениями к образам в стиле 70-х годов или суперпопулярного стиля «хиппи шик» являются рюкзаки из замши или кожи, которые украшены бахромой, шипами или заклепками.

К этой же категории относятся и текстильные модели на весну-лето этого сезона. Они не нуждаются в каких-либо дополнениях — ткани сложного плетения, активный принт, кислотные цвета или аппликации определили их полную самодостаточность.

Эти рюкзаки отлично подходят для подростков. Но они завоевали популярность и среди старшего поколения модниц. С помощью этих моделей девушки превращают одежду из денима, который также находится на пике популярности, из будничной в необыкновенно стильную. Такие модные и необычные модели рюкзаков можно увидеть на фотографиях ниже.

Сумки-рюкзаки 2018 года

Аксессуары нужны для создания необходимой тональности образа. Крикливо и вычурно одеваться стало непопулярно. Роскошные брендовые вещи лучше отложить для создания делового образа и ношения осенью или зимой. А весенне-летний период — время отдыха и путешествий — лучший момент для необычных моделей.

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В соответствии с модными направлениями 2018 года важную роль играют аксессуары, выполненные из современного текстиля или искусственных материалов. Нужную тональность в стиле задают плотная микрофибра или ткани с тефлоновой пропиткой.

Понятие «модный» обозначает не только красоту и стиль, но и удобство. Рюкзаки все-таки рассчитаны для легких, подвижных, немного легкомысленных образов, которые отражают активную жизненную позицию своей владелицы. Поэтому наличие дополнительных карманов и отделений, предназначенных для аккуратного хранения необходимых вещей, обязательно для всех, даже самых ультрамодных моделей.

Эту направленность отлично отражают летние модели модных рюкзаков этого сезона. Они созданы не только для городской жизни, но и для поездок. Например, они отлично подойдут для путешествия. Модная тенденция лета — это комбинация простого кроя и великолепных материалов.

Отделка и декор

Активное декорирование теряет свою популярность. Но современные городские рюкзаки не лишены ее вовсе. В этом сезоне дизайнеры часто используют большие накладные карманы. Это не только модно, но и удобно. Такие детали снижают к минимуму вероятность потери или порчи мелких вещей — ключей, зеркала и других предметов, которые девушки постоянно носят с собой.

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Не потеряли актуальности и меховые помпоны. Они придают непосредственность и дарят искру всему образу. Они могут быть выполнены как в тон рюкзака, так и быть совершенно противоположного цвета.

Металлические детали, например, клепки, дополняющие некоторые модели, рассчитаны на ослепительных и уверенных в себе модниц. Они прибавляют к образу перчинку и оттенок рока.

Не менее популярным дополнением является бахрома. Она может быть разных размеров — от небольшой кисточки до отделки по всему периметру.