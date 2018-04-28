Пудра в шариках Météorites Perles от Guerlain

Пудра из культовой линейки Meteorites работает не только на создание естественного тона, но и как полноценное цветокорректирующее средство благодаря разноцветным жемчужинам в составе. Зелёные скрывают покраснения, розовые и фиолетовые вернут лицу здоровый цвет и замаскируют темные круги под глазами, белые подарят деликатное сияние. А главное — этот волшебный эффект моментального фотошопа достигается лишь одним взмахом кисти. Свежий фруктовый аромат пудры окутает тебя ореолом и унесет в жаркие страны.

Еще один маленький приятный бонус: средства в формате шариков крайне экономичны, так что красивая упаковка и средство вполне могут протянуть до выпуска следующей лимитированной коллекции от Guerlain.