Боярская в пышном платье с глубоким декольте появилась на закрытии ММКФ

Актриса несмотря на холодную погоду облачилась в черное вечернее платье с пышной юбкой и с роскошным декольте. Она не стала убирать волосы в хвост или пучек, а просто зачесала передние пряди назад, чтобы открыть лицо. Свой образ Боярская подчеркнула ярким макияжем. Отметим, что в последнее время она выбирает наряды темных тонов, которые только подчеркивают недостатки артистки. И на этот раз поклонники решили, что Елизавета выглядит слишком бледной, а из-за открытого верха платья кажется, ее плечи кажутся шире, чем есть на самом деле.

Елизавета Боярская / фото: instagram.com/kp_star_onlinekp