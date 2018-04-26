Боярская в пышном платье с глубоким декольте появилась на закрытии ММКФ 

Сегодня в Москве завершает юбилейный 40-й Московский Международный кинофестиваль. Сейчас в театре Мюзикла на Пушкинской площади собираются звездные гости. На красной дорожке уже побывала Мария Кожевникова, Ирина Лачина, Наталья Бардо, Екатерина Шпица и многие другие известные персоны. Появилась на светском мероприятии и Елизавета Боярская.
Актриса несмотря на холодную погоду облачилась в черное вечернее платье с пышной юбкой и с роскошным декольте. Она не стала убирать волосы в хвост или пучек, а просто зачесала передние пряди назад, чтобы открыть лицо. Свой образ Боярская подчеркнула ярким макияжем. Отметим, что в последнее время она выбирает наряды темных тонов, которые только подчеркивают недостатки артистки. И на этот раз поклонники решили, что Елизавета выглядит слишком бледной, а из-за открытого верха платья кажется, ее плечи кажутся шире, чем есть на самом деле.
Елизавета Боярская / фото: instagram.com/kp_star_onlinekp
Напомним, что Боярская не так давно уже допускала подобную ошибку и выбрала неудачный наряд для премии «Золотой орел-2018», который испортил ее всегда стройную и изящную фигуру. Стоит отметить, что сегодня много знаменитостей пришли в платьях черного цвета. Добавим, что завершать смотр картин на фестивале будет фильм Данилы Козловского «Тренер».