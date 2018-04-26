Ещё
Боярская в пышном платье с глубоким декольте появилась на закрытии ММКФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боярская в пышном платье с глубоким декольте появилась на закрытии ММКФ 

Teleprogramma.pro 59 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сегодня в Москве завершает юбилейный 40-й Московский Международный кинофестиваль. Сейчас в театре Мюзикла на Пушкинской площади собираются звездные гости. На красной дорожке уже побывала Мария Кожевникова, Ирина Лачина, Наталья Бардо, Екатерина Шпица и многие другие известные персоны. Появилась на светском мероприятии и Елизавета Боярская.
Актриса несмотря на холодную погоду облачилась в черное вечернее платье с пышной юбкой и с роскошным декольте. Она не стала убирать волосы в хвост или пучек, а просто зачесала передние пряди назад, чтобы открыть лицо. Свой образ Боярская подчеркнула ярким макияжем. Отметим, что в последнее время она выбирает наряды темных тонов, которые только подчеркивают недостатки артистки. И на этот раз поклонники решили, что Елизавета выглядит слишком бледной, а из-за открытого верха платья кажется, ее плечи кажутся шире, чем есть на самом деле.
Елизавета Боярская / фото: instagram.com/kp_star_onlinekp
Напомним, что Боярская не так давно уже допускала подобную ошибку и выбрала неудачный наряд для премии «Золотой орел-2018», который испортил ее всегда стройную и изящную фигуру. Стоит отметить, что сегодня много знаменитостей пришли в платьях черного цвета. Добавим, что завершать смотр картин на фестивале будет фильм Данилы Козловского «Тренер».
Teleprogramma.pro: последние новости
Сара Джессика Паркер выпустила коллекцию свадебных платьев Бузова опозорилась: ее «эксклюзивное» платье за 5 млн. Наталья Котова носила год назад Вечно молодая Алентова вышла в свет с мужем, а Месхи — в одиночестве
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я изменяю идеальному мужу»: личная история31
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему20
Что чувствуют мужчины, когда занимаются сексом4
Вот так выглядит женщина, родившая пятерых за раз9
Гагарина прислушалась к советам и сделала грудь20
Видео
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
00:51
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
Дети
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
04:56
Почему в будущем все будет плохо
Психология
02:54
Назван плод, избавляющий от стресса, изжоги и судорог
Еда
01:00
Гагарина прислушалась к советам и сделала грудь
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
00:41
Юный вундеркинд показал барабанное шоу
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение