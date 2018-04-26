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Аглая Тарасова и Дарья Поверенова выбрали соблазнительные корсеты на весну
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Аглая Тарасова и Дарья Поверенова выбрали соблазнительные корсеты на весну 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Вся продукция отражает универсальный стиль Saint Room — она утонченная и изысканная. Корсеты линии Blanc сделаны из светлого шёлка и французского кружева, они тонко обрамляют фигуру и подчеркивают все достоинства. Свечи с манящим ароматом — продукт ручной работы и авторского видения с применением экологически чистых материалов и запахами лучших парфюмерных домов.
Бренд запустил креативную рекламную кампанию на основе библейского сюжета о грехопадении. Согласно концепции, сладкий аромат свеч олицетворяет запретный плод, а Еву в корсете Saint соблазняет змей-искуситель. Автором проекта стал Альберт Плехов.
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Текст: Марина Токарева
Фото: Архивы пресс-служб
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