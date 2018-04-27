«Старше мамы выглядит»: Кристина Орбакайте не оправдала ожиданий поклонников

Популярная российская певица и актриса Кристина Орбакайте расстроила поклонников своим новым образом, из-за которого в сети отметили не только ее сильное сходство со своей знаменитой матерью, но и то, что она как-то неожиданно стала выглядеть старше 69-летней родительницы.

На днях в одном из элитных московских ресторанов прошел традиционный гала-ужин, организованный в рамках Международного кинофестиваля изданием журнала InStyle. В этом году светский прием посетили не только российские, но и зарубежные знаменитости, в числе которых был режиссер Даррен Аронофски и актриса Настасья Кински . Многие гости вечера предпочли появиться на публике в сдержанных и элегантных нарядах, не стала исключением и старшая дочь Примадонны — певица Кристина Орбакайте.

Для светского выхода длинноногая блондинка выбрала классический образ — черное облегающее миди-платье. Наряд Кристины удивлял своей лаконичностью и многообразием одновременно. Лиф ее вечернего туалета был расшит бисером и множеством крупных пайеток, а подол состоял из трех слоев — мини-юбки в самом низу, кружевной юбки до колен, а затем прозрачной миди-юбки с необработанным краем.

Завершили звездный образ блондинки золотые туфли-лодочки на невысоком каблуке и блестящая серебром сумка-клатч. Однако, несмотря на идеально подобранный стиль, интернет-пользователи нашли за что раскритиковать 46-летнюю Орбакайте.

«Переборщила со скулами… Макияж из-за этого выглядит вульгарно» «Старше мамы выглядит…» «Раньше она не была так похожа на Пугачеву, а сейчас — одно лицо. Видимо, у них один пластический хирург» «Руки б надо уже прикрывать… дряблая кожа в глаза бросается» «Что за ужас с румянами?! Руки стилисту оторвать» «Зря сделала пластику… Только постарела» «Обычно челка молодит, в ее случае-наоборот старит… мама ее моложе выглядит сейчас» «Пластика неудачная, уже плохо выглядит, лучше бы остановилась», — писали в сети, раздосадованные внешностью звезды, поклонники.

Впрочем, несмотря на критику в сетях, Кристина Орбакайте по-прежнему остается одной из самых ярких и стильных звезд в российском шоу-бизнесе. На ее вкус и мнение равняются не только фанаты, но и стилисты глянцевых изданий. А дизайнеры брендовых домов моды счастливы, если она соглашается стать гостем их показа. Впрочем, певица не отказывает себе в удовольствии и пройтись по подиуму. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!