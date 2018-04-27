Повторили бы? Самые необычные макияжи звезд этой недели

Самые необычные макияжи звезд этой недели Розовые тени у Сары Сампайо , широкие стрелки у Риты Оры и ягодные румяна Эмили Ратаковски — выбираем варианты для вдохновения!

Необычный макияж глаз певицы выполнен согласно трендам этого сезона: яркие голубые тени и широкие стрелки, которые сделали взгляд открытым и выразительным. Дополнили образ графичные брови и идеальный тон с легким контурингом.

Как повторить такие стрелки — смотрите здесь.

Зендая

Макияж актрисы выполнен в спокойных тонах с акцентом на широкие, естественные брови, сияющую кожу и яркий румянец, который почеркнул скулы и сделал овал лица более острым.

Эмили Ратаковски

Модель порадовала нас естественным макияжем с акцентами на румяна ягодного оттенка и розовые тени. Образ дополнили пушистые ресницы и губы с легким блеском персикового оттенка.

Тейлор Хилл

Макияж модели вдохновлен предстоящим сезоном отпусков и пляжем. Бронзовые смоки, очерченные скулы с хайлайтером нежного оттенка, естественные, темные брови и коричневая кремовая помада с шиммером сделали макияж Тейлор одновременно легким и выразительным.

Сара Сампайо

Модель креативно подошла к вопросу макияжа: яркие розовые тени, растушеванные до бровей, и скулы, оформленные в технике дрейпинг. На губах Тейлор — карамельно-розовый блеск, который сделал их более пухлыми и объемными.