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Повторили бы? Самые необычные макияжи звезд этой недели
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Повторили бы? Самые необычные макияжи звезд этой недели 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Самые необычные макияжи звезд этой недели Розовые тени у Сары Сампайо, широкие стрелки у Риты Оры и ягодные румяна Эмили Ратаковски — выбираем варианты для вдохновения!
Рита Ора
Необычный макияж глаз певицы выполнен согласно трендам этого сезона: яркие голубые тени и широкие стрелки, которые сделали взгляд открытым и выразительным. Дополнили образ графичные брови и идеальный тон с легким контурингом.
Как повторить такие стрелки — смотрите здесь.
Зендая
Макияж актрисы выполнен в спокойных тонах с акцентом на широкие, естественные брови, сияющую кожу и яркий румянец, который почеркнул скулы и сделал овал лица более острым.
Эмили Ратаковски
Модель порадовала нас естественным макияжем с акцентами на румяна ягодного оттенка и розовые тени. Образ дополнили пушистые ресницы и губы с легким блеском персикового оттенка.
Тейлор Хилл
Макияж модели вдохновлен предстоящим сезоном отпусков и пляжем. Бронзовые смоки, очерченные скулы с хайлайтером нежного оттенка, естественные, темные брови и коричневая кремовая помада с шиммером сделали макияж Тейлор одновременно легким и выразительным.
Сара Сампайо
Модель креативно подошла к вопросу макияжа: яркие розовые тени, растушеванные до бровей, и скулы, оформленные в технике дрейпинг. На губах Тейлор — карамельно-розовый блеск, который сделал их более пухлыми и объемными.
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