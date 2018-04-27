Голая грудь и седина: Хейли Болдуин удивила новым образом

Ощущение, что супермодели все равно, как она выглядит.

Бывшая обладательница звания «Самая горячая девушка года», 22-летняя супермодель появилась на улицах Нью-Йорка в странном виде. И строгий брючный костюм, расстегнутый почти до пояса — это еще полбеды. Сверкать грудью для Хейли — дело привычное, откровенные образы давно уже стали частью ее повседневного стиля.

Этот наряд она решила «уравновесить», мягко говоря, небрежной прической. Измученные покрасками волосы она собрала в хвост на макушке бархатной резинкой. В 90-е такая была у каждой модной школьницы. А сквозь темные корни волос явно пробивалась… седина. Вот и гадай теперь, то ли красавица так экстравагантно покрасилась, то ли ее прическа не выдержала постоянных стрессов от модельных укладок.

Кстати, Хейли — одна из звезд, которая нарочно или случано все время подает себя в невыгодном свете. На одном из последних показов Недели моды в Милане Хейли Болдуин появилась в провокационном наряде — короткой блестящей сетке, которая едва-едва прикрывала ее соблазнительные ягодицы. Зрители зашлись в восторге, пока звезда подиума не повернулась к ним спиной. А затем рассмотрели, что идеальные формы модели вовсе не такие уж упругие, — неужели это целлюлит? И только потом стало ясно, что свет в зале падал так, что необычный лук Болдуин кинул сетчатую тень на ее ноги. Хотя подписчики Хейли в Instagram до сих пор в этом сомневаются.

А на днях на вечеринке в честь дня рождения Джиджи Хадид звезда вновь оконфузилась, решив сэкономить на платье. Поклонники быстро узнали, что наряд из масс-маркета стоил меньше 70 долларов.

Но даже если у Хейли и есть некоторые несовершенства, это не мешает ей оставаться одной из самых красивых девушек планеты, к которой неровно дышит даже Джастин Бибер . И, думается, он — не единственный ее воздыхатель.

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