Terra Bashkiria: Хамитов вмешался в спор о названии республики

В Уфе состоялась презентация туристического бренда региона, который получил название Terra Bashkiria. Как сообщает пресс-служба правительства региона, его разработчиком выступает компания Paradox Box, которая и выиграла тендер.

В течение нескольких месяцев разработчики изучали различные фокус-группы, изучали уровень узнаваемости республики, проводили анализ различных мнений. По их словам, название Terra Bashkiria должно расскать потенциальным туристам о том, что это место на самом деле настоящая «неизведанная земля».

Но именно название Bashkiria и стало камнем преткновения. Дело в том, что уже много лет в информационном пространсве ведутся споры о том, как нужно правильно именовать регион: Башкирией или Республикой Башкортостан. Некоторые активисты даже грозились подать в суд на СМИ, которые упорно именуют республику Башкирией. Глава региона Рустэм Хамитов подчеркнул, что Башкортостан — название, закрепленное в Конституции, а наименование Башкирия для туристического бренда вполне допустимо, сообщает ufatime.ru.