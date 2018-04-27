Terra Bashkiria: Хамитов вмешался в спор о названии республики 

В Уфе состоялась презентация туристического бренда региона, который получил название Terra Bashkiria. Как сообщает пресс-служба правительства региона, его разработчиком выступает компания Paradox Box, которая и выиграла тендер.
В течение нескольких месяцев разработчики изучали различные фокус-группы, изучали уровень узнаваемости республики, проводили анализ различных мнений. По их словам, название Terra Bashkiria должно расскать потенциальным туристам о том, что это место на самом деле настоящая «неизведанная земля».
Но именно название Bashkiria и стало камнем преткновения. Дело в том, что уже много лет в информационном пространсве ведутся споры о том, как нужно правильно именовать регион: Башкирией или Республикой Башкортостан. Некоторые активисты даже грозились подать в суд на СМИ, которые упорно именуют республику Башкирией. Глава региона Рустэм Хамитов подчеркнул, что Башкортостан — название, закрепленное в Конституции, а наименование Башкирия для туристического бренда вполне допустимо, сообщает ufatime.ru.
Точку зрения Хамитова разделяет и доктор филологических наук, профессор Тимур Радбиль. В беседе с корреспондентом «ФедералПресс» эксперт пояснил: «В данном случае речь идет о разностилевом употреблении. В официальной речи и речи чиновников действительно нужно употреблять Республика Башкортостан, но наименование Башкирия абсолютно не противоречит нормам русского языка, поскольку закрепилось в узусе (общепринятом обозначении языковых единиц — прим.ред.). Поэтому в разговорной речи название Башкирия для обозначения региона никаким нарушением быть не может».