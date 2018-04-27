Terra Bashkiria: у республики появился свой туристический бренд

Вчера, 26 апреля, в Уфе прошла презентация туристического бренда Башкирии. На презентацию были приглашены представители органов власти, бизнеса, туристического сообщества, научных кругов, спортсмены, артисты, блогеры и общественные деятели.

Разработчиком бренда стала компания Paradox Box, выигравшая тендер Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму.

По словам арт-директора студии Ильшата Байбурина, проект призван создать яркое современное уникальное лицо территории, которое позволит идентифицировать и продвигать её на внутреннем и внешнем туристических рынках.

В ходе разработки бренда были проведены исследования среди жителей республики и в течение нескольких месяцев разработчиками проводились различные фокус-группы, изучался уровень узнаваемости республики с позиции туристов, проводился анализ различных мнений и представлений о том, каким жители республики видят туристический бренд региона.

— Главной задачей бренда является привлечение туристов в нашу республику, донесение через образ и слоган информации о красоте, гостеприимстве и открытости республики, — отметил Ильшат Байбурин.

Бренд получил название Terra Bashkiria. По словам разработчиков, оно означает, что Башкирия — это неизведанная земля, которая хранит в себе что-то новое, интересное, необычное. Слоган бренда: «Душа Урала. Сердце Евразии». Колористика бренда взята из башкирских орнаментов.

Презентацию посетил и Глава Башкирии. — Самое главное — мы с вами будем наблюдать или даже станем участниками следующего процесса: приживется ли этот бренд в республике, воспримут ли адекватно нашу республику за её пределами исходя из того, что мы увидели, какова будет оценка наших граждан, населения нашей страны и гостей, которые, конечно же, будут к нам приезжать. Мы давно говорим о том, что наша республика замечательна, прекрасна, великолепна во всех смыслах. Возможно, это туристический рай для многих. Кстати, в советское время наша республика действительно была местом паломничества Москвы, Санкт-Петербурга, да и близлежащих городов, которые рядом с нами. Но этот наш райский уголок не был раскручен в полной мере. Не хватает узнаваемости, образов, которые бы сопровождали, магнитили, притягивали сюда к себе туристов со всей страны, со всего мира, — отметил Рустэм Хамитов . — На мой взгляд, получилось интересно. Не бесспорно, может быть, даже дискуссионно в какой-то своей части. Но получилось интересно. Именно поэтому прошу уйти от резких оценок, в том числе политизированных.

Также руководитель региона затронул один из самых болезненных для всех жителей республики вопрос: «Как верно называть республику Башкирия или Башкортостан».

— Вы знаете, что достаточно часто идут споры: как правильно — Башкортостан или Башкирия. Конституцией республики определено: Башкортостан. Этот бренд — не переименование нашей республики. Это туристический бренд. Это символ нашей территории, стилизованный, безусловно, но тем не менее, может быть, в несколько упрощённом виде представляющий наш регион, — пояснил Рустэм Хамитов. — Понимаю, что вокруг этого может возникнуть определённая политизация: «неправильно, неверно, мы настаиваем, Башкортостан». Могут быть такие суждения. Но я прошу, внимательно и последовательно всё обдумав, всё-таки уходить от крайних оценок, возможной конфронтации вокруг этого. Ещё раз. Конституция республики определила — Башкортостан. Это прерогатива депутатов, населения. Здесь никаких изменений нет. Туристический бренд — это несколько другое. England — Great Britain, Англия — Великобритания. Наверняка вы много приведёте примеров такого ряда. Это то, что мне сейчас пришло в голову. Надеюсь, не обижаются англичане или великобританцы, когда звучат те или иные определения в части названия страны. Там речь идёт о названии страны, здесь — о туристическом бренде. Что ещё важно? Этот знак, то, что мы видели сегодня, очень современно. Как оказалось, не нужны медведи, волки, птицы, кони, трава, солнце. Всё это можно зашифровать таким интересным, симпатичным способом — понятным, ясным и, в то же время, перспективным.