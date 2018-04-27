Большая разница: как отличить московский макияж от регионального

Как известно, русские девушки самые красивые. Но наша страна слишком большая, и манера краситься сильно разнится в зависимости от региона. Где-то девушки жить не могут без стрелок, а где-то в тренде исключительно натуральный мейкап. Мы попросили двух визажистов, которые много ездят по России с мастер-классами и видят все своими глазами, рассказать нам о своих наблюдениях.

Москва

Светлана Удалова, официальный визажист Vivienne Sabó: «В Москве очень много приезжих, поэтому сложно дать какой-то общий комментарий про макияж жительниц столицы. Начнем с того, что выглядеть провинциально могут и очень обеспеченные женщины. Если они закомплексованы и не уверены в себе, то часто пытаются закрыться мейкап-»маской“. У деловых, успешных, самодостаточных москвичек просто нет времени для того, чтобы каждое утро делать на лице «капитальный ремонт». А те, кто не смог найти своё место в жизни или у кого масса свободного времени, тщательно «прорабатывают» свою внешность, поэтому с красками иногда бывает перебор».

Антон Зимин , ведущий визажист М. А. С в России и странах СНГ: «Москва весьма многообразна в плане макияжа, ведь здесь живет много девушек, приехавших из разных уголков России. И, конечно же, это одна из самых модных мировых столиц, где сосредоточены последние трендовые мейкап-версии!» Санкт-Петербург

Светлана Удалова: «Питер — это второй Париж. Здесь много неординарных людей. Они одеваются как-то по‑особенному, любят носить необычные стрижки и красить волосы в оригинальные цвета. При этом макияж предпочитают делать неяркий, в пастельной гамме. Любят практичные бьюти-продукты, например, матовую помаду».

Антон Зимин: «Бьюти-образы петербурженок всегда очень естественные, с активным хайлайтом, румянами натурального оттенка, густо прокрашенными ресницами, слегка затемненными бровями и дымкой на глазах в пастельной гамме. Иногда девушки подводят глаза карандашом. Для губ чаще всего выбирают матовые помады цвета „припыленной розы“ или темно-медовые». Казань

Светлана Удалова: «В Татарстане очень красивые от природы девушки с миндалевидными глазами и высокими скулами. Они любят неяркий макияж, но обожают стрелки».

Сочи, Краснодар

Антон Зимин: «Как ни странно, но жительницы юга России в макияже чаще всего делают один выразительный акцент — или на глаза, или на губы. В мейкапе глаз предпочтение отдают смоки, большому количеству слоев туши или накладным ресницам. Бывает, что к смоки еще и добавляется классическая стрелка. С приближением летнего сезона становятся актуальными блестящие пигменты и мерцающие текстуры».

Светлана Удалова: «Летом на юге очень жарко, температура достигает 40 и более градусов. Не всякий макияж может такое выдержать, поэтому многие девушки обходятся без мейка. Но есть и те, кого жара не останавливает: они красят губы ярко-розовой помадой, а глаза — зелеными тенями». Махачкала

Светлана Удалова: «Дорого-богато, золото, блестки — все это про макияж девушек из Махачкалы. Они любят выделяться, поэтому рисуют стрелки (весьма профессионально, кстати), выделяют брови и наносят яркий блеск на губы».

Хабаровск

Антон Зимин: «В целом девушки Дальнего Востока красятся неярко: слегка подводят глаза коричневыми тенями, на веко наносят что-то светлое, иногда присутствует небольшая стрелочка. Акцент на губы делают часто, но используют для этого матовые помады глубоких натуральных оттенков. И здесь также в приоритете хайлайтеры и акценты на скулы». Екатеринбург

Антон Зимин: «Я заметил, что в Уральском регионе девушки делают акцент в основном на красивую кожу. Практически каждая пользуется хайлайтером, а также экспериментирует с оттенками средств для губ. Очень любят помаду цвета фуксии, а также красного и фиолетового оттенков. И надо сказать, им все это очень идет!»

Светлана Удалова: «Вообще, на Урале девушки выглядят очень по‑европейски: макияж без излишеств, элегантный и современный. Они следят за модными тенденциями. И если в тренде яркие акценты, то им следует не только молодёжь».