Кайли Дженнер научит тебя рисовать стрелки

Кайли Дженнер (20) на любви к косметике собирает тысячи лайков в Instagram и зарабатывает миллионы долларов (еще чуть-чуть, и первый миллиард пополнит ее банковский счет). А еще звезда не жадничает и периодически рассказывает своим подписчикам, как и с помощью каких средств делает свой знаменитый мейк.

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На днях в своем профиле Instagram она поделилась новым бьюти-советом — для стойкого макияжа глаз вместо подводки она использует палетку теней из своей новой коллекции Kourt x Kylie (которая поступила в продажу 24 апреля). Для повседневного макияжа девушка выбирает насыщенный коричневый оттенок Bible для «менее драматичного взгляда». Далее Кайли последовательно рассказывает, как она рисует стрелки.

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Всего три шага, и готово!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/450313/