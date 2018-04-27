Ещё
Зачем вам в обновленный pop-up бутик Chanel в мае?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зачем вам в обновленный pop-up бутик Chanel в мае? 

BeautyHack.ru 2 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Еще не решили, чем будете заниматься в праздники? Даем подсказку — тестировать помады и экспериментировать с бьюти-образами! Увлажняющие тинты, блески и яркие оттенки помад — в обновленном бутике всегда помогут найти свое, единственное средство!
Pop-up пространство преображается каждые два месяца. Предыдущее оформление было посвящено ароматам линейки Chance (о том, как выбрать свой, можно посмотреть здесь).
В мае акцент сделан на легендарной коллекции Rouge Coco.
И не зря — коллекция пополнилась новыми оттенками помады Rouge Coco, помадами-блесками Rouge Coco Shine и Rouge Coco Stylo, блесками Rouge Coco Gloss. Самое интересное средство — тинт для губ и скул Rouge Coco Lip Blush. Мы протестировали его и были в восторге от многофункциональности.
Не потеряться в разнообразии средств для губ помогут консультанты бренда, а ведущие визажисты проведут мастер-классы и помогут создать разные образы. Повторить их будет легко — сделайте фотографию с моментальной печатью! А узнать больше о модном доме можно будет на лекциях, которые проведут в течение всего месяца.
Адрес: Малая Бронная улица, дом 24
BeautyHack.ru: последние новости
Повторили бы? Самые необычные макияжи звезд этой недели Секретные скидки! Бьюти-распродажа Yves Saint Laurent Джозефин Скривер стала новым лицом Maybelline New York
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях4
Что несут: девушки неистово тупят перед камерой13
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему22
Волочкову раскритиковали за «уши спаниеля»6
Видео
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
00:51
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
Дети
00:15
Волочкову раскритиковали за «уши спаниеля»
Звёзды
01:37
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива
Звёзды
06:04
Раскрыты подробности покушения на Пугачеву
Звёзды Криминал
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение