Зачем вам в обновленный pop-up бутик Chanel в мае?

Еще не решили, чем будете заниматься в праздники? Даем подсказку — тестировать помады и экспериментировать с бьюти-образами! Увлажняющие тинты, блески и яркие оттенки помад — в обновленном бутике всегда помогут найти свое, единственное средство!

Pop-up пространство преображается каждые два месяца. Предыдущее оформление было посвящено ароматам линейки Chance (о том, как выбрать свой, можно посмотреть здесь).

В мае акцент сделан на легендарной коллекции Rouge Coco.

И не зря — коллекция пополнилась новыми оттенками помады Rouge Coco, помадами-блесками Rouge Coco Shine и Rouge Coco Stylo, блесками Rouge Coco Gloss. Самое интересное средство — тинт для губ и скул Rouge Coco Lip Blush. Мы протестировали его и были в восторге от многофункциональности.

Не потеряться в разнообразии средств для губ помогут консультанты бренда, а ведущие визажисты проведут мастер-классы и помогут создать разные образы. Повторить их будет легко — сделайте фотографию с моментальной печатью! А узнать больше о модном доме можно будет на лекциях, которые проведут в течение всего месяца.

Адрес: Малая Бронная улица, дом 24