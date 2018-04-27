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Лучшие образы звезд: Зара, Меган Маркл и другие стильные знаменитости недели
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Лучшие образы звезд: Зара, Меган Маркл и другие стильные знаменитости недели 

Я Покупаю 53 минуты назад
Фото: Я Покупаю
Елена Борщева
У актрисы получился очень стильный и задорный образ. Белый наряд выглядит строго и свежо, а яркие серьги добавляют ему изюминку и подчеркивают чувство юмора своей обладательницы.
Юлия Шарапова
Хороший пример того, что и в каких количествах сочетать с пестрым длинным платьем. Актриса гармонично совместила яркий наряд с грубыми черными ботинками и трендовой сумкой-пакетом. Получилось жизнерадостно и стильно.
Евгения Попова
Вслед за Юлией пестрое платье выбрала и Евгения. Правда, этот вариант притален, а рисунок на нем более строг и геометричен. Значит и аксессуары должны быть подобраны в соответствии с образом. Золотые туфли с пряжкой, лаконичная сумка через плечо и малиновые серьги подошли идеально.
Зои Салдана
Кажется, что здесь можно испортить? Но если бы актриса выбрала, скажем, пуш-ап, обтягивающие брюки и собрала волосы в пучок, то попала бы в список плохо одетых знаменитостей. Однако видно, что у актрисы со вкусом все в порядке.
Зара
Красные наряды тоже нужно уметь носить. Певица знает в этом толк — никакой алой помады и крупных украшений, всего должно быть в меру.
Меган Маркл
Меган выбрала сложносочиненный наряд, но выглядит он при этом неплохо. 70% белого и 30% черного практически всегда дают хороший результат. Такое соотношение освежает строгий образ.
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