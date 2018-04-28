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Jog Dog открыли онлайн-магазин
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Jog Dog открыли онлайн-магазин 

FashionTime 2 часа назад
Фото: FashionTime
Итальянский бренд обуви Jog Dog запустил обновленную версию онлайн-бутика, сделав шопинг еще более удобным. В интернет-магазине представлены линии обуви для женщин, мужчин и детей.
Что покупать девушкам? Кроссовки, сникерсы, слипоны из люрекса, кожи, твида, текстиля с принтами и пантолеты с мехом. Мужчинам Jog Dog предлагают кеды со шнурками и застежками-липучками, а также слипоны из кожи, замши (в том числе и перфорированной), текстиля и ткани-стрейч. Для юных модников Jog Dog приготовили сникерсы, кеды, сандалии, слипоны из кожи, замши, бархата, твида и люрекса на молнии, со шнурками и застежками-липучками.
В интернет-магазине будут проводиться сезонные распродажи, а также акции со специальными предложениями.
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