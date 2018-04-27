5 модных правил директора моды Instagram Евы Чен

Юбка всему голова

Количеству юбок в гардеробе Евы нет предела. И это не просто какие-то однотонные юбки-карандаш или мини (хотя таких тоже достаточно) — девушка любит самые необычные модели с бахромой, различными аппликациями и пайетками.

Монохром

А еще руководитель fashion-департамента Instagram отлично управляется с одеждой в одном цвете. Она круто смотрится в костюме total red или собирает гармоничный лук из зеленых и серых вещей. Сейчас такой стиль очень популярен, поэтому берите на заметку советы Чен, тогда точно в Instagram у вас будет много лайков (не то, чтобы это было самым важным).

Do both

Когда ты большой босс, тебе обязательно нужно чувствовать себя целый день комфортно — решать важные дела и при этом выглядеть шикарно может Мисс Чен. Она удачно комбинирует стильные луки как с туфлями на каблуке, так и с простыми кедами кроссовками. И всегда выглядит на миллион (или два)!

Принт

Бывший редактор Teen Vogue и Lucky удачно управляется с принтами. Девушка не боится объединить в одном аутфите юбку с цветочным узором и ярко-желтый худи, а также часто отдает предпочтения платьям и пальто с интересным принтом. Поэтому она всегда такая солнечная и яркая!

Кожа

А еще Ева обожает кожу. Она носит юбки, брюки, платья и плащи из этого материала, а также ищет самые необычные модели — с бахромой или удлиненным жакетом и аппликациями, а также соединяет в одном ансамбле сразу несколько кожаных вещей разных цветов. Мастер!