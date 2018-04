Российские звезды против зарубежных: кто выглядит эффектнее в одинаковых нарядах 

Джулия Майклз VS Яна Рудковская В сияющем наряде от Dior Яна Рудковская пришла на недавнюю премию «Самые стильные в России», дополнив платье всех оттенков звездного неба компактным клатчем — также от Dior. Американская певица свой образ на MTV Video Music Awards обыгрывать аксессуарами не стала, сделав ставку на объемную прическу. — Все аплодисменты Яне — данный наряд ее очерчивает и играет именно на утонченной фигуре. Но прическа Яны — привет из 90-х, когда пряди, закрывающие лицо, были в фаворе, — снижает статусность образа. Красивые локоны грамотно поддержали бы платье. Джулия в целом смотрится прилично. Но цветовой акцент лишь подчеркивает отсутствие талии у нашей американской звезды. Майклз стоило выбрать наряд, который более удачно сбалансирует ее татуированную фигуру. Фото: Globallook, instagram.com/rudkovskayaofficial Кристина Орбакайте VS Наоми Кэмпбелл Провокационное и эффектное платье, созданное дизайнером Томом Фордом , полюбилось и российским, и зарубежным звездам. В наряде, одновременно обнажающем и прикрывающем тело. на публике появлялись Ксения Собчак Снежана Георгиева , Рианна, Кристина Орбакайте и Наоми Кэмпбелл. Сравним двух последних звезд — как наиболее противоположных по внешним данным. — Данный наряд подошел звездной блондинке. Но я бы не рекомендовала артистам с тонкой фигурой и естественной грудью демонстрировать себя в столь смелых образах — тело нашей грации смотрится излишне худым. Да и не двадцать лет уже! А что касается Наоми, длина немного не ее, но платье сидит прекрасно. Придраться не к чему — выглядит лучше, чем Орбакайте. Фото: Globallook, instagram.com/orbakaite_k Стефания Маликова VS Ким Кардашьян Стоимость платья от Proenza Schouler стремится к миллиону — этим-то и возмутила общественность дочь Дмитрия Маликова , опубликовав в микроблоге снимок в дорогом наряде. Впрочем, Стефания ограничилась лишь рекламой — Ким Кардашьян же появилась в образе от американского бренда на CFDA Fashion Awards — 2015. — Стефания напоминает цыпленка в очень красивой обертке — мило, богато, не по возрасту. Ким при своих выдающихся параметрах смотрится более органично. Но объемы зарубежной дивы меняют восприятие платья: хочется сравнить ее с Чингачгуком. Кардашьян стоит выбирать узкий низ и облегающий верх. Свободные ткани добавляют ее фигуре ненужный объем, а декор из перьев делает женщину еще более мощной и неприступной. Фаворитом — при всех оговорках о молодости и уместности — остается дочь Маликова. Но выбор обуви нравится мне у обеих героинь! Фото: Globallook, instagram.com/steshamalikova Юлианна Караулова VS Софи Тернер Одинаковые платья-футболки Louis Vuitton , но какие разные образы. Рыжеволосая звезда сериала «Игра престолов» позволила сияющей вещи солировать, Юлианна же предпочла не демонстрировать публике стройные ноги, завершив look ботфортами. Кто же выиграл модную битву? — Обе девушки мне симпатичны. Но гармоничнее образ Софи: данное платье самодостаточно, приковывает к себе все внимание, и поддерживать его стоит только обнаженными красивыми руками и ножками. Шикарный цвет волос и мейкап. Юлия же выбрала лаковые ботфорты. Наверное, так можно выходить в свет, но не скажу, что это стильно. Выглядит грубовато в сочетании с сияющим платьем — обувь только добавляет эпатажа. Фото: Globallook, пресс-служба проекта «1917» Полина Гагарина VS Алексис Бледел Наряд Полины нашему эксперту уже пришелся по вкусу: «Очень кстати, что здесь нет никакого блеска и дополнительной фурнитуры. Именно за счет баланса, который был соблюден, образ получился не гламурным, а элегантным и статусным. Все внимание на платье и на макияже смоки айс. Ничего лишнего. Браво!». Может быть, американская актриса сумела превзойти нашу сладкоголосую диву? — Платье на утонченной фигуре Полины смотрится более соблазнительно. Все пропорции с учетом игры цвета и черно-белых деталей соблюдены — восхитительно! Американская дива выглядит скромно, по-деловому. Не видно груди — а ушки в верхней части сделаны именно для того, чтобы подчеркивать формы. Пояс превратился в набедренную повязку, а убранная длина совершенно лишает платье шарма. Безусловный фаворит — Полина Гагарина. Фото: Globallook, instagram.com/gagara1987 Светлана Ходченкова VS Дженнифер Лопез Вернемся на 5 лет назад, в 2013 год. Именно тогда в творении Рафа Симонса для Christian Dior в свет вышли актриса и певица: первая — для вручения именной звезды на голливудской Аллее славы, вторая — на премьеру ленты «Росомаха: Бессмертный». — Кутюрная юбка дает шикарный объем, но смотрится только на очень худых дамах. Потому Дженнифер при всей своей мегасексуальности проигрывает. К тому же прическа противоречит образу: Лопез выглядит как растрепанная барышня, которая случайно забежала на дорожку. Не получился вау-эффект. Что касается образа Светланы — локоны, помада, отсутствие загара, прозрачность кожи — все очень гармонично. Если бы актриса выбрала не белые босоножки, а жемчужные, образ получился бы более нежным и романтичным. Черные же туфли Дженнифер ставят жирный крест на всех ее попытках выглядеть стильно. Фото: Globallook Наталья Чистякова-Ионова VS Миранда Керр В жарких платьях от Versace певица и супермодель блистали на музыкальных вечеринках. Одинаковые наряды, схожий цвет волос, небрежные прически, шпильки — Наталья и Миранда слишком похожи! Выбрать лучшую будет непросто. — Не понимаю, почему героини так оделись для красной дорожки. Видимо, хотели обратить на себе внимание и показаться во всей красе? О чем думала Миранда, готовясь к вечеру, — вообще загадка. Бардак на голове, «случайный» макияж и полное отсутствие образа. Бестолковый принт абсолютно не красит модель. Похвалить могу только за стильные босоножки. Наталья благодаря укладке и худобе выглядит более женственно. Но образ все же останется для меня непостижимым. Пестро. Просто пестро и чрезмерно открыто. Фото: Кудрявов Борис , instagram.com/highheelprncess