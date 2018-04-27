Российские звезды против зарубежных: кто выглядит эффектнее в одинаковых нарядах 

Джулия Майклз VS Яна Рудковская В сияющем наряде от Dior Яна Рудковская пришла на недавнюю премию «Самые стильные в России», дополнив платье всех оттенков звездного неба компактным клатчем — также от Dior. Американская певица свой образ на MTV Video Music Awards обыгрывать аксессуарами не стала, сделав ставку на объемную прическу. — Все аплодисменты Яне — данный наряд ее очерчивает и играет именно на утонченной фигуре. Но прическа Яны — привет из 90-х, когда пряди, закрывающие лицо, были в фаворе, — снижает статусность образа. Красивые локоны грамотно поддержали бы платье. Джулия в целом смотрится прилично. Но цветовой акцент лишь подчеркивает отсутствие талии у нашей американской звезды. Майклз стоило выбрать наряд, который более удачно сбалансирует ее татуированную фигуру. Фото: Globallook, instagram.com/rudkovskayaofficial Кристина Орбакайте VS Наоми Кэмпбелл Провокационное и эффектное платье, созданное дизайнером Томом Фордом, полюбилось и российским, и зарубежным звездам. В наряде, одновременно обнажающем и прикрывающем тело. на публике появлялись Ксения Собчак, Снежана Георгиева, Рианна, Кристина Орбакайте и Наоми Кэмпбелл. Сравним двух последних звезд — как наиболее противоположных по внешним данным. — Данный наряд подошел звездной блондинке. Но я бы не рекомендовала артистам с тонкой фигурой и естественной грудью демонстрировать себя в столь смелых образах — тело нашей грации смотрится излишне худым. Да и не двадцать лет уже! А что касается Наоми, длина немного не ее, но платье сидит прекрасно. Придраться не к чему — выглядит лучше, чем Орбакайте. Фото: Globallook, instagram.com/orbakaite_k Стефания Маликова VS Ким Кардашьян Стоимость платья от Proenza Schouler стремится к миллиону — этим-то и возмутила общественность дочь Дмитрия Маликова, опубликовав в микроблоге снимок в дорогом наряде. Впрочем, Стефания ограничилась лишь рекламой — Ким Кардашьян же появилась в образе от американского бренда на CFDA Fashion Awards — 2015. — Стефания напоминает цыпленка в очень красивой обертке — мило, богато, не по возрасту. Ким при своих выдающихся параметрах смотрится более органично. Но объемы зарубежной дивы меняют восприятие платья: хочется сравнить ее с Чингачгуком. Кардашьян стоит выбирать узкий низ и облегающий верх. Свободные ткани добавляют ее фигуре ненужный объем, а декор из перьев делает женщину еще более мощной и неприступной. Фаворитом — при всех оговорках о молодости и уместности — остается дочь Маликова. Но выбор обуви нравится мне у обеих героинь! Фото: Globallook, instagram.com/steshamalikova Юлианна Караулова VS Софи Тернер Одинаковые платья-футболки Louis Vuitton, но какие разные образы. Рыжеволосая звезда сериала «Игра престолов» позволила сияющей вещи солировать, Юлианна же предпочла не демонстрировать публике стройные ноги, завершив look ботфортами. Кто же выиграл модную битву? — Обе девушки мне симпатичны. Но гармоничнее образ Софи: данное платье самодостаточно, приковывает к себе все внимание, и поддерживать его стоит только обнаженными красивыми руками и ножками. Шикарный цвет волос и мейкап. Юлия же выбрала лаковые ботфорты. Наверное, так можно выходить в свет, но не скажу, что это стильно. Выглядит грубовато в сочетании с сияющим платьем — обувь только добавляет эпатажа. Фото: Globallook, пресс-служба проекта «1917» Полина Гагарина VS Алексис Бледел Наряд Полины нашему эксперту уже пришелся по вкусу: «Очень кстати, что здесь нет никакого блеска и дополнительной фурнитуры. Именно за счет баланса, который был соблюден, образ получился не гламурным, а элегантным и статусным. Все внимание на платье и на макияже смоки айс. Ничего лишнего. Браво!». Может быть, американская актриса сумела превзойти нашу сладкоголосую диву? — Платье на утонченной фигуре Полины смотрится более соблазнительно. Все пропорции с учетом игры цвета и черно-белых деталей соблюдены — восхитительно! Американская дива выглядит скромно, по-деловому. Не видно груди — а ушки в верхней части сделаны именно для того, чтобы подчеркивать формы. Пояс превратился в набедренную повязку, а убранная длина совершенно лишает платье шарма. Безусловный фаворит — Полина Гагарина. Фото: Globallook, instagram.com/gagara1987 Светлана Ходченкова VS Дженнифер Лопез Вернемся на 5 лет назад, в 2013 год. Именно тогда в творении Рафа Симонса для Christian Dior в свет вышли актриса и певица: первая — для вручения именной звезды на голливудской Аллее славы, вторая — на премьеру ленты «Росомаха: Бессмертный». — Кутюрная юбка дает шикарный объем, но смотрится только на очень худых дамах. Потому Дженнифер при всей своей мегасексуальности проигрывает. К тому же прическа противоречит образу: Лопез выглядит как растрепанная барышня, которая случайно забежала на дорожку. Не получился вау-эффект. Что касается образа Светланы — локоны, помада, отсутствие загара, прозрачность кожи — все очень гармонично. Если бы актриса выбрала не белые босоножки, а жемчужные, образ получился бы более нежным и романтичным. Черные же туфли Дженнифер ставят жирный крест на всех ее попытках выглядеть стильно. Фото: Globallook Наталья Чистякова-Ионова VS Миранда Керр В жарких платьях от Versace певица и супермодель блистали на музыкальных вечеринках. Одинаковые наряды, схожий цвет волос, небрежные прически, шпильки — Наталья и Миранда слишком похожи! Выбрать лучшую будет непросто. — Не понимаю, почему героини так оделись для красной дорожки. Видимо, хотели обратить на себе внимание и показаться во всей красе? О чем думала Миранда, готовясь к вечеру, — вообще загадка. Бардак на голове, «случайный» макияж и полное отсутствие образа. Бестолковый принт абсолютно не красит модель. Похвалить могу только за стильные босоножки. Наталья благодаря укладке и худобе выглядит более женственно. Но образ все же останется для меня непостижимым. Пестро. Просто пестро и чрезмерно открыто. Фото: Кудрявов Борис, instagram.com/highheelprncess
Наряды оценивала эксперт по моде Ася Рязанкина*, генеральный директор Russian Fashion Roots и Дома российской моды.
*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.