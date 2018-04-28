Беременная Ева Лонгория не может спрятать необъятные формы даже под платьями размера XXL

Правда, выбирать одежду ей становится все труднее. На днях фотографы засняли Лонгорию во время шопинга: черное платье размера XXL угрожающе обтянуло уже огромный живот, а вот куртка не смогла бы застегнуться при всем желании. Как бы то ни было, глубокая беременность не помешала Лонгории сделать яркий маникюр, накраситься и уложить волосы.

Образ Лонгория дополнила маленькой сумкой Chanel

Каждая прогулка на таком сроке дается тяжело, и после шопинга Лонгория опубликовала в Instagram фото в тех же прическе и макияже, признавшись, что провела весь день в постели. Набирайся сил, Ева!

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Фото:Instagram, East News