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Нарисовались: Сара Шнайдер и Рита Ора с очень яркими стрелками
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Нарисовались: Сара Шнайдер и Рита Ора с очень яркими стрелками 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Комментирует арт-директор школы-студии макияжа ARTBANDA Дарья Богатова:
«Невероятно актуальный тренд в этом сезоне — цветные стрелки, выполняющие функцию самого яркого акцента в макияже. Стрелка — очень активный украшающий элемент, поэтому веко больше не должно быть ничем перегружено. Поскольку цветные стрелки — это смелое решение, здесь очень важно именно техническое исполнение. В прорисовке ярких стрелок желтого цвета очень важна симметрия, которая явно отсутствует в образе Риты Оры. В макияже певицы стрелки слегка различаются, что сразу привлекает внимание и немного деформирует форму глаз. Тем не менее, цвет подобран очень верно — желтый хорош именно для смуглой кожи и отлично подчеркивает орехово-карие глаза.
Тон Риты подобран верно, брови тоже прекрасно оформлены. Нейтральные губы — верное решение, поскольку акцент в таком макияже должен быть только на глазах.
Теперь перейдем к образу модели Сары Шнайдер. Этот вариант стрелок сделан в виде растушевки, что тоже является модным направлением. Единственное замечание — девушке не следовало прокрашивать внутренний уголок глаза розовым цветом, который дал эффект «заплаканных глаз».
Саре также следовало проследить за бровями, ведь в тренде сейчас гладко уложенные волоски четкой формы. В данном случае брови у модели от природы разные, но их можно было бы слегка дисциплинировать при помощи фиксатора для бровей. В красивом макияже ничего не должно «выпадать»: брови должны быть ухоженными и более ровными. Что касается скуловой зоны, очень красиво смотрятся выделенные скулы и нюдовые губы.
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В целом, образ Риты заслуживает твердой пятерки, в то время как Саре можно было бы посоветовать более тщательно подбирать макияж для выхода в свет».
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