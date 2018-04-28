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«Как из мультфильма»: сказочный наряд Стефании Маликовой восхитил поклонников
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«Как из мультфильма»: сказочный наряд Стефании Маликовой восхитил поклонников 

Eva.ru 51 минуту назад
Фото: Eva.ru
Стефания Маликова, дочь известного музыканта и композитора, часто слышит немало критики в свой адрес за то, что выглядит совсем не так, как хотели бы ее видеть многочисленные поклонники звездного отца. Однако недавний наряд Стеши на вечеринке, напротив, удостоился восхищенных вздохов со стороны очарованных пользователей сети.
За жизнью 18-летней Стефании Маликовой следит немало поклонников ее звездных родителей, и они зачастую весьма категорично настроены против стиля молодой девушки. Стешу обвиняют в том, что она предпочитает выглядеть значительно старше своего возраста, вместо того, чтобы наслаждаться таким кратким мигом юности. Особенно резко выделяются ее наряды не по возрасту в сравнении с тем, как выглядит ее возлюбленный Леонид Груздев.
Однако сейчас Стеша сменила строгие линии на нежное платье персикового цвета, в котором посетила вечеринку друзей. Девичий оттенок, воздушная ткань, длинный подол и летящие рукава — необыкновенной красоты эксклюзивный наряд был сшит специально дня Стефании по индивидуальному эскизу и создал элегантный и изящный облик юной звезды.
Пораженные тем, как изысканно выглядела наследница композитора, поклонники даже не стали упрекать девушку в расточительности и шикарной жизни, выражая лишь глубочайшее восхищение ее нежным обликом. «Стешуль красавца! Нет слов, тебе очень идёт это платье, ты в нем принцесса!» «Красивое платье — красивая девушка!» «Какая же ты красивая! Шемаханская царица!» «Очень красивое платье, на вас нежно смотрится» «Как из мультфильма, сказочная» «Очень изысканна! От родителей самое лучшее взяла!» «Это настоящее воплощение нежности и красоты!»
Любопытно, что хотя девушке всего 18 лет, многие поклонники уверены, что Стефания уже прибегала к определенным косметическим процедурам и подкорректировала свою внешность. По их мнению, девушка не только предпочитает взрослый гардероб, но и на лицо она выглядит гораздо старше своих 18 лет, что свидетельствует о переделанной внешности Маликовой. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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