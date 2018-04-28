Pinterest ввел механизм поиска по цветотипу внешности

Сервис по поиску изображений Pinterest ввел новый алгоритм: теперь портретные фотографии можно искать по цветотипу внешности и тону кожи. Механизм различает 16 оттенков кожи и позволяет искать фотографии моделей с определенным типом внешности. В компании считают, что когда пользователь ищет, например, примеры макияжа для вдохновения, то ему будет удобнее найти примеры моделей с близкой ему внешностью. Это инициатива Кэндис Морган — главы отдела разнообразия и инклюзивности Pinterest.

Бренды все больше думают о разнообразии внешности людей: так, недавно бренд Missguided представил манекены с разными особенностями кожи.