Ещё
Pinterest ввел механизм поиска по цветотипу внешности
Далее:
Читайте также:
Ещё

Pinterest ввел механизм поиска по цветотипу внешности 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Сервис по поиску изображений Pinterest ввел новый алгоритм: теперь портретные фотографии можно искать по цветотипу внешности и тону кожи. Механизм различает 16 оттенков кожи и позволяет искать фотографии моделей с определенным типом внешности. В компании считают, что когда пользователь ищет, например, примеры макияжа для вдохновения, то ему будет удобнее найти примеры моделей с близкой ему внешностью. Это инициатива Кэндис Морган — главы отдела разнообразия и инклюзивности Pinterest.
Бренды все больше думают о разнообразии внешности людей: так, недавно бренд Missguided представил манекены с разными особенностями кожи.
The Blueprint: последние новости
Раф Симонс выпустил первую коллекцию сумок для Calvin Klein Ким Кардашьян стала лицом специального выпуска Business of Fashion Молодые фотографы переосмыслили архивы Mugler
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
51-летняя Холли Берри сверкнула обвисшей грудью43
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях84
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег66
Пынзарь показала фото, которые прятала от мужа3
Что случится, если есть по три яйца в день2
Видео
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
01:30
51-летняя Холли Берри сверкнула обвисшей грудью
Звёзды
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:00
Валерия оправдалась за дорогой подарок от детей
Звёзды
00:51
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение