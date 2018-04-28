Гламурная чика из 90-х: 5 ужасных бьюти-трендов, которые стоит забыть

Буйство цветов, смешение стилей — 90-е годы «стильной» России многие вспоминают как самый ужасный и безвкусный период. Джинсы-варенки, «кожанки» из дерматина, футболки с Ди Каприо… Но это все цветочки — по сравнению с бьюти-трендами, которые диктовали нам суровые 90-е. Девушки хотели выглядеть не просто сексуально, а вызывающе, а потому не скупились на макияж, делая акцент сразу на все части лица. Прически тоже «радовали» глаз: химия, начес, «челка-дом»…

Брови

Модные брови из 90-х — это шедевр! Девушки выщипывали их практически в ноль, отсюда название «брови-ниточки». Некоторые, особо тщательные, их попросту сбривали, а затем рисовали темным карандашом. Сегодня этот кошмар остался в прошлом: в моде натуральные густые брови, нетронутые пинцетом, на тон темнее или светлее цвета волос, либо чуть оформленные, прокрашенные специальной декоративной косметикой или уложенные специальными гелями. О «ниточках» нужно забыть! Лицо

«Наштукатурилась» — еще один термин родом из 90-х. И ведь так оно и было: девушки наносили на лицо сначала плотный тональный крем, а затем «прибивали» его не менее плотной пудрой. Бестселлер — это, конечно, тональный крем «Балет», который в те годы был с ужасным розовым оттенком и мало кому подходил. Румяна должны были быть темные (лучше в бронзу), выразительные и смелые, а наносить их надо было от яблочек щек до самой височной зоны. В сочетании с бледной кожей выглядело это пугающе. Сегодня о таком макияже не стоит даже думать! Сияющая естественная кожа — твой главный козырь в наше время! Глаза

Вот где модницы 90-х открывались по полной! Тени до самых бровей, черный карандаш по верхнему и нижнему веку и много-много туши для ресниц! Палетки теней с голубыми, болотными и сиреневыми оттенками были на пике, но самыми «крутыми» считались тени цвета «синего инея» — морозного оттенка с холодным металлическим блеском. Сегодня макияж глаз в синих тонах снова в моде, но выглядит он совершенно иначе. Губы

Так как слова «хватит» в макияже 90-х не существовало, губам тоже доставалось по полной. Перед тем как нанести помаду (о блесках в те годы мы только мечтали), нужно было как следует прорисовать контур губ карандашом более темного оттенка. Сама помада могла быть в нескольких цветах: розовая, сиреневая или коричневая. И обязательно с перламутром! Сегодня нам даже представить такое страшно… Прическа