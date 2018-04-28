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Внешность 93-летней актрисы поразила поклонников
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Внешность 93-летней актрисы поразила поклонников 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Американская актриса Сисели Тайсон, которой в декабре 2017 года исполнилось 93, появилась на фестивале классического кино Turner Classic Movies в Китайском театре TCL в Лос-Анджелесе, США, в наряде американского бренда B Michael. Об этом сообщает Vogue.
Белый брючный костюм с цветочным принтом серого цвета Тайсон дополнила остроносыми туфлями из кожи питона, многослойным ожерельем и смарт-часами Apple Watch. Журналисты издания отметили, что на голове актрисы была модная стрижка-боб с окрашиванием омбре.
Сисели Тайсон была удостоена премии «Эмми» за лучшую женскую роль в телефизионном фильме «Автобиография мисс Джейн Питтман» в 1974 году. Двумя годами ранее ее номинировали на «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Саундер».
В феврале 68-летняя Сюзи Грант из Великобритании завела аккаунт в социальной сети Instagram, посвященный моде и стилю. Женщина запустила блог под названием «Альтернативное Старение», чтобы вдохновить людей преклонного возраста вести активную жизнь. На страницах в социальных сетях британка стала делиться фотографиями своих ярких нарядов, рассказами о путешествиях, модными советами и рецептами здорового питания.
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