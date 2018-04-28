Ещё
Неужели, Селена Гомес постоянно думает о Джастине Бибере?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неужели, Селена Гомес постоянно думает о Джастине Бибере? 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Отношения между Селеной Гомес и Джастином Бибером всегда вызывало интерес у публики. Многие до сих пор верят, что Селена и Джастин суждены друг для друга, а есть другая группа поклонников, которые уверяют, что Бибер не достоин Гомес.
Как бы там не было, иностранные журналисты уверяют, что певица постоянно думает о бывшем.
«Селена думает о Джастине каждый день! Однако, она не хочет встречаться с кем-либо прямо сейчас, она действительно хочет уделить время, чтобы сосредоточиться на своем эмоциональном, физическом и духовном здоровье», — сообщает HollywoodLife.com Девушка сейчас находится в Германии в поддержку своей коллекции со спортивным брендом Puma, а Джастин ходит на свидания с моделями из Victoria’s Secret. Что будет покажет время! А вы за Джелену?
Popcake.tv: последние новости
Дождались! Ирина шейк выходит замуж Вслед за сестрой: Кортни Кардашьян запускает линию косметики Егор Крид опроверг поцелуй с Викторией Коротковой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Старшая дочь не простила Табакова даже после смерти7
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег104
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях90
Что случится, если есть по три яйца в день26
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему24
Видео
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
02:24
Бирюкова увела мужа у подруги
Звёзды
00:47
Алексей Воробьев рассказал об изменах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение