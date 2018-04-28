Неужели, Селена Гомес постоянно думает о Джастине Бибере?

Отношения между Селеной Гомес и Джастином Бибером всегда вызывало интерес у публики. Многие до сих пор верят, что Селена и Джастин суждены друг для друга, а есть другая группа поклонников, которые уверяют, что Бибер не достоин Гомес.

Как бы там не было, иностранные журналисты уверяют, что певица постоянно думает о бывшем.

«Селена думает о Джастине каждый день! Однако, она не хочет встречаться с кем-либо прямо сейчас, она действительно хочет уделить время, чтобы сосредоточиться на своем эмоциональном, физическом и духовном здоровье», — сообщает HollywoodLife.com Девушка сейчас находится в Германии в поддержку своей коллекции со спортивным брендом Puma, а Джастин ходит на свидания с моделями из Victoria’s Secret. Что будет покажет время! А вы за Джелену?