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Даша Клюкина, Алина Крюкова и Мария Погребняк сделали маникюр с новыми гель-лаками Fedua
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Даша Клюкина, Алина Крюкова и Мария Погребняк сделали маникюр с новыми гель-лаками Fedua 

Peopletalk 55 минут назад
Фото: Peopletalk
В отеле InterContinental в салоне Mahash прошла презентация новой весенней коллекции лаков Fedua (это самые безопасные и стойкие гель-лаки). В палитре теперь есть оттенки Body (полу-прозрачный розовый нюд), Soft orange (мягкий и нежный оранжевый), Bambola (пастельно розовый), Latex (полупрозрачный молочно-белый), Lavender (лавандовый), Soft blue (мягкий пастельный синий) и другие.
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В королевском люксе клиенты салона смогли сделать маникюр с новыми гель-лаками Fedua и уход за руками.
Среди гостей презентации были Даша Клюкина, Дарья Аникина, Лаура Джугелия, Дуся Бубель, Эльмира Абдразакова, Мария Погребняк, Алина Крюкова и Дарья Субботина.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dasha-klyukina-alina-kryukova-i-mariya-pogrebnyak-sdelali-manikyur-s-novymi-gel-lakami-fedua/
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