Даша Клюкина, Алина Крюкова и Мария Погребняк сделали маникюр с новыми гель-лаками Fedua

В отеле InterContinental в салоне Mahash прошла презентация новой весенней коллекции лаков Fedua (это самые безопасные и стойкие гель-лаки). В палитре теперь есть оттенки Body (полу-прозрачный розовый нюд), Soft orange (мягкий и нежный оранжевый), Bambola (пастельно розовый), Latex (полупрозрачный молочно-белый), Lavender (лавандовый), Soft blue (мягкий пастельный синий) и другие.

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В королевском люксе клиенты салона смогли сделать маникюр с новыми гель-лаками Fedua и уход за руками.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dasha-klyukina-alina-kryukova-i-mariya-pogrebnyak-sdelali-manikyur-s-novymi-gel-lakami-fedua/