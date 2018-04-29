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Скоро свадьба? Кэти Перри и Орландо Блум в торжественных нарядах получили благословение папы Римского
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Скоро свадьба? Кэти Перри и Орландо Блум в торжественных нарядах получили благословение папы Римского 

WMJ.ru 19 минут назад
Фото: WMJ.ru
Но простых официальных выходов этой паре мало: Кэти и Орландо побывали в гостях у папы Римского! На встречу с Папой Франциском Кэти пришла в черном платье и шляпке с вуалью, а Орландо был в черном костюме. Блум оставался рядом с возлюбленной, когда ее благословлял Франциск — похоже, намерения у пары самые серьезные. Конечно, римский понтифик дал Кэти Перри добро не на свадьбу: она прибыла в Ватикан в рамках четвертой ежегодной конференции Unite to Cure, чтобы поговорить о медитации. Однако появление в качестве пары перед главой всех католиков мира уже говорит само за себя.
После встречи в Ватикане Орландо и Кэти отправились гулять по Риму. Блум остался в своем костюме, а вот Кэти сменила черное платье на белое и стала окончательно похожа на невесту.
Надеемся, не пройдет и нескольких месяцев, как мы напишем о свадьбе Орландо Блума и Кэти Перри!
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Фото: Instagram, East News
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