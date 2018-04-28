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Леди Гага взбудоражила Сеть экстравагантным образом
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Леди Гага взбудоражила Сеть экстравагантным образом 

Журнал ОК! 46 минут назад
32-летняя певица Леди Гага известна своими эксцентричным вкусом в одежде (чего стоят ее концертные костюмы!). Но артистка перевоплощается не только на сцене, но и в жизни. Своими новыми образами она охотно делится с подписчиками. Недавно Гага предстала перед поклонниками в романтичном виде и практически без макияжа, как сегодня решила напомнить о своей дерзкой натуре.
Певица опубликовала ряд фотографий в бунтарском наряде в Instagram. Гага надела черное боди, белый укороченный плащ и красные лакированные ботфорты. Она не забыла про аксессуары, сделав ставку на красных треугольных очках и крупных серебристых серьгах разной формы. Гага дополнила образ, убрав волосы назад и накрасив губы красной помадой.
Леди Гага
Один из своих постов Леди Гага подписала фразой: «Я сказала НЕТ».
Несмотря на то, что Леди Гага любит шокировать поклонников своими нарядами, в жизни она одевается иначе и предпочитает шумным светским вечеринкам тихое времяпрепровождение со своим возлюбленным.
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