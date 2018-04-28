Леди Гага взбудоражила Сеть экстравагантным образом

32-летняя певица Леди Гага известна своими эксцентричным вкусом в одежде (чего стоят ее концертные костюмы!). Но артистка перевоплощается не только на сцене, но и в жизни. Своими новыми образами она охотно делится с подписчиками. Недавно Гага предстала перед поклонниками в романтичном виде и практически без макияжа, как сегодня решила напомнить о своей дерзкой натуре.

Певица опубликовала ряд фотографий в бунтарском наряде в Instagram. Гага надела черное боди, белый укороченный плащ и красные лакированные ботфорты. Она не забыла про аксессуары, сделав ставку на красных треугольных очках и крупных серебристых серьгах разной формы. Гага дополнила образ, убрав волосы назад и накрасив губы красной помадой.

Леди Гага

Один из своих постов Леди Гага подписала фразой: «Я сказала НЕТ».

Несмотря на то, что Леди Гага любит шокировать поклонников своими нарядами, в жизни она одевается иначе и предпочитает шумным светским вечеринкам тихое времяпрепровождение со своим возлюбленным.