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Округлившуюся Сати Казанову поздравляют с беременностью
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Округлившуюся Сати Казанову поздравляют с беременностью 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Не успела утихнуть волна обсуждений возможной беременности Сати Казановой из-за ее вида во время выступления на шоу «Партийная зона» телеканала МУЗ ТВ, как певица дала поклонникам новый повод говорить о том, что она может ждать ребенка. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок в обтягивающем округлившийся животик платье.
На своей странице в Instagram Сати Казанова опубликовала отрывок из нового интервью, в котором рассказала о начале творческого пути. Оказалось, что дела давно минувших дней не так сильно интересуют ее поклонников. как свежие слухи и сплетни. Ну а самой обсуждаемой темой оказалась возможная беременность певицы.
Подписчики обратили внимание фотографию, которой Сати Казанова сопроводила свое сообщение. На снимке она предстала в обтягивающем изящном платье. По мнению некоторых пользователей Сети, повышенное внимание необходимо уделить округлившемуся животику певицы. Дескать, это свидетельствует о том, что она ждет ребенка, с чем Сати Казанову и поспешили поздравить.
Более того, нашлись даже те, кто «определил» пол малыша. «Да, она беременна🙏мне кажется по фигуре там мальчик 👶 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», — уверенно заявил один из подписчиков. Другие были не столь однозначны и предпочли поинтересоваться у самой Сати Казановой. «Ты беременна?», «Вы точно не беременны?», «Сати Вы беременны?», «Беременна?», — решили не ходить вокруг да около поклонники.
Напомним, слухи о возможной беременности Сати Казановой циркулировали по Сети месяц назад, в марте. Тогда поклонники обратили внимание на то, что на сцене во время выступления в рамках шоу «Партийная зона» на телеканале МУЗ ТВ певица появилась в свободном платье, а из-за воздушных потоков наряд прижимался к ее ногам и выделял животик. При этом в последнее время на своей страничке в Instagram артистка публикует фото, на которых позирует по грудь или в полный рост, но в свободной одежде.
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