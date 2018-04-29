Елена Летучая продемонстрировала статусный образ, но не угадала с цветом платья

19 апреля в Москве стартовал юбилейный 40-й Московский международный кинофестиваль — один из крупнейших мировых синематографических форумов. В этом году из-за Чемпионата мира по футболу конкурс перенесли с июня на апрель, но это не помешало знаменитостям демонстрировать свои наряды на красной ковровой дорожке. На мероприятии появилась и телеведущая Елена Летучая, пленив всех своим шикарным синем платьем.

Комментарий эксперта:

Эксперт по моде Ася Рязанкина*.

*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Платье в пол глубокого синего цвета с блеском отлично подходит для красной ковровой дорожки. Однако такой цвет все же подчеркнул возраст Елены. Этого можно было избежать, выбрав платье другого оттенка. Минимальное количество украшений — белое золото с бриллиантами, насколько я могу судить — подчеркивают дороговизну наряда.

Если закрыть глаза на цвет, то могу сказать, что у Елены получился очень статусный и элегантный образ под стать ее стилю и заслужил бы твердую пятерку, если бы стилисты немного доработали прическу и макияж — и то, и другое слишком обыденно для такого события и выглядит чуть небрежно.