«Эвертон» представил игровую форму на сезон-2018/19

«Эвертон» в своём официальном «твиттере» опубликовал фотографии домашней игровой формы на следующий сезон.

Игровые футболки полевых игроков «ирисок» выполнены в классическом синем цвете, вратарская форма — в изумрудном. На фотографиях новую экипировку представляют Уэйн Руни Джордан Пикфорд . Техническим спонсором «Эвертона» является британская компания Umbro.

В настоящий момент «Эвертон» занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и на 6 очков отстаёт от идущего седьмым «Бёрнли» и на 4 очка опережает «Лестер Сити».