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«Эвертон» представил игровую форму на сезон-2018/19
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«Эвертон» представил игровую форму на сезон-2018/19 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Эвертон» в своём официальном «твиттере» опубликовал фотографии домашней игровой формы на следующий сезон.
Игровые футболки полевых игроков «ирисок» выполнены в классическом синем цвете, вратарская форма — в изумрудном. На фотографиях новую экипировку представляют Уэйн Руни и Джордан Пикфорд. Техническим спонсором «Эвертона» является британская компания Umbro.
В настоящий момент «Эвертон» занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и на 6 очков отстаёт от идущего седьмым «Бёрнли» и на 4 очка опережает «Лестер Сити».
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