Теплые, летние, твои: свотчи румян

Специальный корреспондент BeautyHack Мур Соболева протестировала румяна, лучше всего подходящие к веселому летнему макияжу — розовые, персиковые, терракотовые и красные.

И по порядку, на руке нашего фотографа Аси Забавской (сверху более плотное нанесение, снизу растушевка):

слева направо: NARS, Sleek Makeup, Chanel , Erborian, Burberry

Multiple Tint, оттенок Jeannete, NARS

В начале лета вышла коллекция NARS x Charlotte Gainsbourg — плод любви Нарса и enfant terrible французского андерграунда Шарлотты Гейнсбур. Коллекция очень продуманная: это микс полупрозрачных текстур и темных глубоких оттенков. Multiple Tint можно использовать как на губах, так и щеках — он ложится полупрозрачным, немного влажным слоем. Красноватый оттенок Jeannete — точное попадание в сердце: с ним у любой женщины будет вид, как после пробежки (или самой удачной вечеринки).

Crème to Powder Blush, оттенок Crimson, Sleek Makeup

Редкий оттенок — почти неоновый красный. Crimson смотрится очень красиво в плотном нанесении, но и в растушевке он тоже хорош — становится довольно деликатным. На ощупь румяна не очень кремовые — они слегка суховаты, поэтому лучше воспользоваться кистью, чем пальцами.

Blush Harmony, оттенок Coco Code, Chanel

Blush Harmony — линия румян с необычными принтами и узорами, которые выпускаются в рамках лимитированных коллекций. Coco Code вышли весной, но до сих пор есть в продаже — это четыре разноцветных секции (одна из них — теплая красная, а три другие более конвенциональных цветов), которые можно смешивать по своему разумению, каждый раз добиваясь разного эффекта.

Rouge Tint, Erborian

Мои любимые корейцы медленно, но верно продолжают осваивать рынок декоративной косметики (уход у них есть давно и он по большей части блестящий). Весной у марки вышло два масла для губ и один тинт для губ и щек — неплотный гель, который, будучи нанесен в один слой, подойдет даже самым скромным. А не самые скромные могут выдавить чуть-чуть побольше средства и сделать себе пылающие щеки.

Lip & Cheek Bloom, оттенок Peony, Burberry

Квадратики Lip & Cheek Bloom похожи на кубики льда с ярким центром — идеальная, как всегда у Burberry, упаковка, и очень достойное средство внутри. Оно представляет собой яркий, «силиконистый» на ощупь крем-гель, который легко дозировать и растушевывать. Оттенок Peony — красно-розовый, одинаково прекрасный на светлой и загорелой коже.

слева направо: trèStiQue, Inglot, Rouge Bunny Rouge, NARS, Romanovamakeup

Color & Contour Cheek Stick, оттенок Bora Bora Coral, trèStiQue

У классной трэвел-марки только два оттенка румян — розовый и вот этот коралловый. Текстура очень приятная и хорошо растушевывается (в упаковку встроена кисточка, но и без нее достаточно удобно), сам оттенок — полупрозрачный нежный персиковый. Его можно наслоить, но не очень сильно: это скорее гель, чем крем — очень воздушный.

AMC Face Blush, оттенок 95, Inglot

AMC Face Blush — довольно пигментированные кремовые румяна, упакованные во флакон с удобным дозатором (можно выдавить совсем немного и не перемазаться с ног до головы). Оттенок 95 — теплый бежевый с минимальным сиянием. Можно использовать как освежающие румяна или наносить на скулы вместо бронзера.

Original Skin Blush, оттенок Habanera, Rouge Bunny Rouge

У марки короткая, но отличная линейка румян — туда входит идеальный холодный розовый (Gracilis) и один из лучших оттенков для контуринга, который подходит бледнокожим девушкам (Delicata). С помощью теплой светло-коричневой Habanera можно сделать летнюю версию контуринга на слегка загорелой коже, а можно использовать ее вместо классических румян или бронзера.

Liquid Blush, оттенок Orgasm, NARS

И еще одна новинка от NARS, потому что нет сил молчать — марка сделала жидкие румяна! Они идеальны в прямом смысле слова: невесомые, прекрасно растушевываются и сливаются с кожей, как родные. Линейка пока не широкая, всего на 4 оттенка. Флагманский оттенок, конечно, пресловутый Orgasm, который заставляет любую женщину выглядеть, скажем так, очень счастливой.

Sexy Cream Blusher, оттенок Shiny Peach, Romanovamakeup

Ольга Романова довольно быстро расширяет свою макияжную линейку. Одно из последних ее изобретений — вот эти кремовые румяна. Они существуют в единственном оттенке — ярком жизнерадостном персиковом с мелким малозаметным шиммером. На ощупь силиконово-гладкие и растушевываются отлично — удобно наносить и кистью, и пальцами, и спонжем.

слева направо: Delilah, Artdeco, L'Oreal Paris, Physicians Formula, Wycon

Colour Blush, оттенок Opera, Delilah

Нереально красивый холодный розовый оттенок уже был в моей подборке ярких румян — но почему бы не напомнить о нем снова? У Colour Blush чудесный цвет, удачная пудровая текстура и удобная трэвел-френдли упаковка — очень тонкая, маленькая и с зеркальцем внутри. Сам оттенок превращает светлую кожу в фарфоровую, а на загоревшей играет на контрасте.

Bronzing Blusher, Artdeco

Немецкая марка каждый год выпускает в лимитированных коллекциях румяна и бронзеры с очень красивым принтом. В этом году румяна больше похожи на теплый хайлайтер — у них теплая розово-кораллая основная часть и золотистая хайлайтерная «звездочка» внутри. Интенсивность цвета можно варьировать: либо набирать на кисть больше хайлайтера, либо пигмента.

Infaillible Blush Paint, оттенок Fuchsia Faint, L’Oreal Paris

В серии стойких средств Infaillible недавно вышли румяна в стике — действительно, как и обещает упаковка, яркие и стойкие. Оттенки все универсальные, но интересные: особо эту линейку украшает фуксия — на коже она дает честный, почти свекольный оттенок, который при желании легко можно растушевать пальцами.

Happy Booster Blush, оттенок Rose, Physicians Formula

Бестселлер экологичной марки выглядит прелестно — фигурные принты в виде сердечек растопят даже самое холодное сердце. Сами румяна тоже хороши: универсальный тепло-розовый оттенок Rose делает лицо более свежим и здоровым за 30 секунд. В комплекте — зеркальце (его не так-то просто найти, оно спрятано под румянам) и относительно неплохая кисть.

Candy Blush, оттенок Fuchsia Wow, Wycon

Запеченные румяна относятся к весенней коллекции марки — разудалая Electro Carousel, логотипом которой стала карусельная лошадка, вся про блеск и яркие оттенки. Впрочем обманчиво, потому что яркие Fuchsia Wow в упаковке выглядят очень плотными, а на деле оказываются нежнейшим розовым оттенком, который при желании (и наличии хорошей кисти) можно наслоить до настоящей фуксии.