Выбор экспертов: 33 лучшие красные помады

Кремовые и матовые текстуры, «правильные» красные оттенки, тинты, помады и блески — в нашей новой подборке.

Матовая помада-карандаш, Velvet Matte Lip Pencil, Red Square, NARS

Не могу не сказать про идеальный красный с патриотичным названием Red Square. Как и все помады NARS комфортна на губах, в то же время стойкая, финиш матовый. Я считаю, то такой красный можно использовать каждый день — как яркий акцент натурального макияжа.

Цена: около 1 300 руб.

Помада для губ, LIS Lisboa, Uslu Airlines

Помады Uslu Airlines хороши не только качеством, но и концепцией — каждому оттенку присвоен код аэропорта. Мне очень нравится Лиссабон (LIS) — не только для съемок, но и для собственного макияжа.

Цена: около 1 300 руб.

Помада Le Rouge Crayon de Couleur, 5 rouge, Сhanel

Тот случай, когда при одном взгляде на помаду уже случается выброс эндорфинов. Cразу представляешь, как положишь этот удобный карандашик в клатч и унесешься «в ночь» (а может и «в день»: на сайте chanel.ru в ассортименте 6 оттенков — от нюда до фуксии). Марка обещает атласный финиш, комфорт в носке и редкую для блестящей помады стойкость — минимум четыре часа (в формуле — особые пленкообразующие пигменты).

Но на деле все даже лучше, чем гласит пресс-релиз. Я нанесла Le Rouge Crayon De Couleur за два часа до похода в театр — и в антракте была все так же безупречно красногуба! (а давали, на секундочку, «Дядюшкин сон» в театре Маяковского, каждый акт по полтора часа). Полностью помада сошла часов за семь и сделала это как леди — без разводов и эффекта «поцелуй Дракулы». Фактически она просто впиталась в губы — так, что они выглядели чуть ярче обычного.

Отдельное спасибо Chanel за атласный финиш. Сейчас все помешаны на матовых помадах (к слову, у Chanel бомбические матовые «чернила» для губ в линеке Chanel Ink), но, согласитесь, скучно носить одни и те же текстуры каждый день. Это все равно что иметь только одну сумочку 2.55 — нужна и белая, и синяя, а без красной вообще не жить. Я сама обожаю матовые формулы, но когда хочется больше «жизни» на губах, выбираю глянец или атлас. У Le Rouge Crayon De Couleur он оптимальной плотности — не слишком жирный и не совсем воздушный. Вы чувствуете его на губах первые несколько секунд — а потом живете с ним, как с любимым мужем, не считая проведенных вместе часов. Ну, и за форму карандаша маркетологам Сhanel надо выписать отдельную премию. Я красилась Le Rouge Crayon De Couleur и в такси, и в лифте, и вообще наощупь в темноте — и ни разу не то что не нарисовала себе красных усов, но даже не зашла за контур. На лето куплю оттенок «фуксия» — и буду краситься в шезлонге на морском берегу.

Цена: 2 600 руб.

Помада Always On Liquid Lipstick, Driver's Seat, Smashbox

Если вы до сих пор ищете идеальную помаду для selfie, то это — она. Идеальный контур (без карандаша!), плотное покрытие и небанальный цвет — что еще надо для лайков? Если вспомнить историю марки, такая фотогеничность — не сюрприз. Двадцать с лишним лет назад бренд запустили Дин и Дэвис Фактор, правнуки Макса Фактора, «отца современной косметики» (и, кстати, выходца из России, его настоящая фамилия — «Факторович»). У братьев была фотостудия, в услуги которой входил и макияж. Фотографы хотели, чтобы он был стойким, а модели — комфортным. Эту формулу — стойкость плюс комфорт — ребята и взяли за основу при создании Smashbox.

Цена: 1 436 руб.

Жидкая помада Tatouage Couture, оттенок 17 Unconventional Coral, YSL Новая бомба прямиком из лабораторий YSL — ультрастойкая жидкая помада Tatouage Couture, которая тонко ложится, впитывается в кожу и переживает даже жирную еду, не говоря уж о более мелких проблемах. У помады забавный и удобный аппликатор, плоский и с резким срезом, которым удобно прорисовывать контур.

Цена: около 3 000 руб.

Помада Gigi Hadid West Coast Collection, оттенок Khair, Maybelline NY Одна из самых громкий коллабораций конца прошлого года, большая совместная коллекция супермодели Джиджи Хадид и Maybelline NY, этой весной доехала до России. Коллекция Джиджи делится на две части, каждую из которых она воплощает — расслабленный калифорнийский гламур и городской шик прямиком из Нью-Йорка. Парные помада и карандаш в оттенке Khair относятся к первой — это теплые красные оттенки, идеально рифмующиеся с солнцем.

Цена: по запросу

Помада Audacious Lipstick, оттенок Rita, NARS

Про помаду имени Риты Хейворт я уже писала: у Франсуа Нарса в ассортименте много красных, но именно Rita, кажется, занимает почетное место самого алого оттенка. Audacious Lipstick — это классическая помада, доведенная до абсолюта: текстура атласная, плотная, очень приятная на губах. Если хочется иметь только один красный оттенок в своей коллекции — это лучший кандидат.

Цена: 2 400 руб.

Помада Be Legendary Liquid Pigment, оттенок Bad Apple, Smashbox

Smashbox — один из лучших образцов по-хорошему модного бренда: они умеют ловить волну, не отставать от инди-марок и при этом создавать крутые средства. Новенькая коллекция жидких помад оправдывает свое название Liquid Pigment: у них действительно суперплотное покрытие, а красный оттенок Bad Apple — тот самый цвет для злой волшебницы.

Цена: 1 690 руб.

Помада Виртуозный цвет (Rouge Vertige), оттенок 56, Yves Rocher

В этом году Yves Rocher выпустили большую коллекцию помад в трех текстурах: сатиновой, перламутровой и глянцевой. Наша светло-красная героиня относится к первой и наиболее многочисленной категории. От этих помад не стоит ждать потрясающей воображение яркости — они очень бальзамные, хорошо увлажняют губы, но не сильнопигментированные.

Цена: 519 руб.

Помада Lip Paint Matte, оттенок Red Actually, L’Oreal Paris

Очень хороший запуск у L’Oreal Paris — жидкие плотные помады в мягких тубах под названием Lip Paint. Они существуют в матовом и в лаковом варианте, но матовые, как видно по фотографии, не слишком то и матовые — правда немного подсыхают в процессе носки. Red Actually — веселый нахальный светло-алый.

Цена: около 600 руб.

Помада Vice Lipstick, оттенок Zealot, Urban Decay

Помады Urban Decay, да и весь бренд — это мое слабое место. Пока я знакомлюсь с жидкими Vice, не забываем и про классические. Они выпускаются в шести текстурах (и почти во всех есть красные оттенки!), а одна из самых интересных — металлизированная. Zealot интересен как раз своим мельчайшим золотистым шиммером, ни капли не пошлым.

Цена: 1 550 руб.

Помада Lipstick Matte, оттенок Red Quartz, Sergey Naumov

Я рассказывала про тушь от Сергея Наумова . Это не единственный его новый запуск — вместе с тушью вышла небольшая коллекция матовых помад. Они отличные: тонко ложатся и хорошо держатся (переживают питье, например, не оставляя следов на бокале). Red Quartz — яркий радостный алый.

Цена: 2 099 руб.

Помада Rouge Rouge, оттенок Toffee Apple, Shiseido

Дик Пейдж, креативный директор по макияжу Shiseido (к сожалению, сейчас уже бывший), прошлой осенью пошел дальше своих коллег и выпустил целую коллекцию только красных помад. Туда входит 16 оттенков — на любой случай и под любой макияж. Toffee Apple — интересный теплый цвет, спокойный и не вызывающий.

Цена: около 2 500 руб.

Помада Full Kisses, оттенок Military Red, Burberry

Ужасно люблю Burberry за вдумчивые цвета и неизменно изящные упаковки. В прошлогоднюю линейку Full Kisses входят яркие и глянцевые помады с удобными тонкими стиками. Свой главный красный оттенок Military Red марка Burberry выпускает практически в каждой помадной серии — и небезосновательно: это очень сбалансированный красивый цвет.

Цена: 2 300 руб.

Помада Art Stick Liquid Lip, оттенок Uber Red, Bobbi Brown

Веселые помады в тюбиках-карандашах Art Stick Liquid Lip — мое любимое косметическое развлечение этой весны и лета. Uber Red — плотный и глянцевый красный, кстати, очень элегантный. Мне нравится носить эти помады с мягким контуром и не заморачиваться с кисточкой — так макияж выглядит более расслабленным.

Цена: 2 550 руб.

Помада Lipstick Retro Matte, оттенок Ruby Woo, M. A. C Если помада может быть легендарной, то это она — запущенная в 1999 году, многократно вошедшая в списки главных косметических бестселлеров, бескомпромиссно матовая красная Ruby Woo. За фантастически красивый цвет (его можно наслоить или сделать менее броским) помаде прощается ее знаменитая сухость.

Цена: 1 480 руб.

Помада Hues of Enchantment, оттенок Raw Silence, Rouge Bunny Rouge

В RBR любят сложные, приглушенные цвета. Единственный ярко-красный в марке не такой уж и яркий — Raw Silence хорошо подойдет на роль первой красной помады в вашей жизни или для более менее строгого офиса. Подтон у оттенка нейтральный, так что помада совершенно универсальна — марка называет цвет «абсолютный красный».

Цена: 2 240 руб.

Помада The Lipstick, оттенок Devil, Dolce & Gabbana

В ассортименте D&G я больше всего люблю, пожалуй, именно помады — они плотные, яркие, приятные на губах. Для марки красные губы — это символ сицилийской женщины, так что ассортимент предлагается космически огромный. Я выбрала помаду Devil — идеальный красный оттенок, мгновенно повышающий самооценку. И название тоже весьма сильное.

Цена: около 3 000 руб.

Помада Studio Shine Lip Lustre, оттенок Dutchess, LA Splash

Это роскошный металлик, который, застывая, становится матовым и суперстойким (как и другие LA Splash, Dutchess смывается только маслом). Блестки здесь красные и золотые — заметные, но некрупные и совершенно не ощутимые на коже.

Цена: по запросу

Помада для губ La Petite Robe Noire, оттенок Red Bow Tie 022, Guerlain

Этот классический красный советую платиновым блондинкам со светлыми глазами.

Цена: около 2 000 руб.

Губная помада Color Rich #335, L'Oréal Paris

Это золотая середина, помада подойдет блондинкам с теплым и холодным подтоном.

Цена: около 500 руб.

Помада для губ Pure Color Envy Sculpting Lipstick #240 Tumultuous Pink, Estée Lauder

В сочетании с такой насыщенной помадой макияж глаз должен быть сдержанным. Блондинкам не советую подводить слизистую черным кайалом.

Цена: около 1 700 руб.

Помада The Expert Lip Color, оттенок Bloodroses, Kevyn Aucoin

За счет сочетания оттенков красного дерева и холодного красного помада делает тон лица теплее и зрительно отбеливает зубы. Неплохой бонус для модного цвета лета.

Цена: около 4 800 руб.

Помада Rouge Coco Shine Hydrating Sheer Lipshine, оттенок Rebelle, Chanel

Еще один идеальный оранжево-красный. Люблю сочетание классического алого подтона и флуоресцентного блеска. Не забывайте подправлять цвет каждые два часа, а лучше наносите помаду поверх карандаша.

Цена: 2 760 руб.

Карандаш для губ Phyto-Lip Twist, оттенок Tango, Sisley-Paris

Этот оттенок хорош для особых случаев. Все дело в сочетании пурпурного и рубинового, которые отменяют необходимость надевать ювелирные украшения.

Цена: около 2 500 руб.

Карандаш для губ Automatique Lip Crayon, оттенок Alluring, Surratt Beauty

Название оттенка говорит само за себя. Нанося карандаш на губы плотным матовым слоем, можно получить соблазнительную замшевую текстуру.

Цена: около 2 500 руб.

Помада Rouge D’Armani, оттенок Coral 300, Giorgio Armani

Тестировали эту помаду с коллегой и пришли к выводу, что более удобного средства не встречали. Она легко наносится, не растекается и стойко держится 5 часов. Заявленный коралловый смотрится на губах очень гармонично, превращаясь скорее в насыщенный алый.

Цена: 2 760 руб.

Помада Matte Lipstick, оттенок, Russian Red, MAC Не отказываюсь от любимого оттенка, хотя у этой линейки есть большой минус — помада сушит губы. Но если нанести цвет поверх карандаша, и предварительно использовать бальзам, можно получить идеальный красный, который выдержит даже ужин в ресторане.

Цена: 1 480 руб.

Помада Rouge Volupte, 46, Yves Saint Laurent

Мой лучший друг для вечерних выходов. Цвет красного апельсина здорово сочетается с темными волосами — чаще всего к этой помаде делаю локоны. Перед этой помадой не наношу бальзам — гиалуроновая кислота в составе отвечает за увлажнение. Довольна проста в нанесении — обхожусь без карандаша.

Цена: 2 649 руб.

Помада Color Riche Matte в оттенке 349 L’Oreal

В моей косметичке всегда есть яркая помада. Я отдаю предпочтение темным матовым оттенкам. Любимец этого месяца — помада от L’Oreal в оттенке Paris Cherry. На всех девушках этот оттенок будет смотреться по-разному: цветом спелой вишни или оттенком божоле перед закрытием сезона. Мила Клименко, официальный визажист L’Oreal Paris в России, рассказала нам, как наносить эти помады правильно, чтобы они держались на губах до шести часов.

Помада имеет кремовую текстуру, которая превращается в матовую через 30-40 секунд после нанесения. А если сделать подложку из бордового карандаша для губ, держаться она будет дольше, а цвет станет ярче.

Цена: 545 руб.

Матовая увлажняющая помада KissKiss Matte, Guerlain

Первое, чем восхищаешься в этой помаде — эффектный флакон из матового золота. Его дизайн разработал парижский ювелир и дизайнер Эрве Ван дер Стратен. Второе — сама помада похожа на игрушечную (настолько завораживающие пигменты). Меня удивило, что помада матовая и даже бархатистая, но в то же время увлажняющая, наносится на губы словно легкий бальзам. Экстракт перца приятно покалывает кожу губ и делает контур более выразительным. Аромат ванили и ягод — отличное дополнение.

Цена: 2 735 руб.

Помада Pure Color Love 340 Hot Rumor, Estée Lauder

Ведущий визажист Estée Lauder в России Елена Мотинова рассказывала нам про Pure Color Love еще до запуска помады в продажу: «Летом только Love, только любовь!» Восторженный взгляд Елены мы запомнили, теперь мы его разделяем. Рассказываем по порядку: упаковка прозрачная, как ледяной кубик.

В нижней грани отражается сочный цвет. В случае с оттенком Hot Rumor — огненный оранжевый. Текстура кремовая и питательная, но на губах едва ощущается. Плюс — аромат и привкус сахарной ванили (то, что нужно для поцелуев).

Кончик заостренный, карандаш подбирать не нужно — просто оставьте часть грани «заточенной» на всю жизнь помады. Елена Мотинова рекомендует наносить разные оттенки Pure Color Love на верхнюю и нижнюю губы. Они будут смешиваться в течение дня, и ваши губы будут менять цвет, как закатное небо.

Цена: 1 955 руб.