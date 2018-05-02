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Новая прическа Скарлетт Йоханссон отвлекает внимание от сияющего платья
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Новая прическа Скарлетт Йоханссон отвлекает внимание от сияющего платья 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Скарлетт Йоханссон Фото: F. SADOU/AdMedia/globallookpress.com  Скарлетт, которая тоже была на премьере «Мситителей», презентовала сразу два события: смену имиджа и переход на новый уровень в отношениях с телеведущим Колином Жостом. Актриса впервые вышла в свет вместе с бойфрендом. Поговаривают, что их отношения плавно движутся в сторону предложения руки и сердца. Видимо, по этому случаю Скарлетт захотелось обновления, и из блондинки она превратилась в шатенку. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— С блеском этого платья может посоперничать только белозубая улыбка: Скарлетт так и сияет. А это главное: когда женщина счастлива, она прекрасна в любом наряде. Платье хорошо подходит для цели мероприятия — шикарная девушка на красной дорожке. Босоножки по тону перекликаются с поясом. Что до смены имиджа, мне Скарлетт больше нравилась блондинкой.
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