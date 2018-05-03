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На какую бьюти-вечеринку вам нужно попасть?
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На какую бьюти-вечеринку вам нужно попасть? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Погода радует нас жарой, и все больше мы чувствуем приближение лета. Потанцевать во время заката, насладиться треками американской группы Martinez Brothers и ощутить запахи лимитированных ароматов Carolina Herrera — где это можно сделать?
Праздник вечного лета дарит нам бренд 212 VIP Carolina Herrera.
Уже 11 мая в клубе Gazgolder состоится 212 VIP Weekend. Вечеринка обещает задать отличное настроение на весь летний сезон — зажигательные танцы, house треки и лимитированные ароматы бренда.
Не пропустите!
Билеты можно купить по ссылке.
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