На какую бьюти-вечеринку вам нужно попасть?

Погода радует нас жарой, и все больше мы чувствуем приближение лета. Потанцевать во время заката, насладиться треками американской группы Martinez Brothers и ощутить запахи лимитированных ароматов Carolina Herrera — где это можно сделать?

Праздник вечного лета дарит нам бренд 212 VIP Carolina Herrera.

Уже 11 мая в клубе Gazgolder состоится 212 VIP Weekend. Вечеринка обещает задать отличное настроение на весь летний сезон — зажигательные танцы, house треки и лимитированные ароматы бренда.

Не пропустите!

Билеты можно купить по ссылке.