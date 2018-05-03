Пуховики-одеяла и идеальные костюмы на голое тело в последней коллекции Фиби Файло для Celine 

Конец эпохи: дизайнер Фиби Файло, проработавшая в Celine десять лет и объявившая о своем уходе в декабре прошлого года, показала последнюю коллекцию для французского модного дома. В ней — перфекционистские костюмы на голое тело, «обнимающие» пуховики-одеяла, асимметричные рубашки-платья из кожи, белоснежные широкие брюки, инфантильно— топорщащиеся бланковые сорочки и сережки из жемчуга, которые можно носить не только на ушах, но и на босоножках. Эди Слиман, занявший место Фиби в феврале этого года, будет делать совершенно другую моду: Celine наполнится его характерными гранжем, монохромом и скинии-силуэтами. Кроме того, Слиман обещает запустить мужскую, парфюмерную и кутюрные линии, а пока наслаждаемся безразмерными формами, гипертрофированными объемами и тщательным вниманием к деталям от Файло и выстраиваемся в очередь за ее прощальной (исторической!) pre-fall коллекцией. Фото: vogue.com