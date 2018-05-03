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Chanel выпустили новые оттенки помады Rouge Allure Ink Matte Liquid
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Chanel выпустили новые оттенки помады Rouge Allure Ink Matte Liquid 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Chanel представили пять новых оттенков жидкой матовой помады для губ Rouge Allure Ink. Среди них — бежевый Warm Beige, розово-коричневый Rosy Brown, шоколадный Chocolate и два оттенка фиолетового — Cold Purple и Dark Purple.
Благодаря инновационной формуле, в состав которой входят специальный воск и питательные масла, жидкая губная помада Rouge Allure Ink не только придает губам стойкий цвет в течение восьми часов, но также отлично ухаживает за ними, создавая эффект «второй кожи».
Сейчас новые оттенки доступны для предзаказа только на американском сайте Bloomingdale’s по цене в 37 долларов. Когда новинки поступят в международную продажу пока не известно.
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