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Huda Beauty представили новые палетки теней для век
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Huda Beauty представили новые палетки теней для век 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Huda Beauty представили две новые палетки теней для век Gemstone и Coral Obsessions Palettes. Палетки выйдут в двух вариантах: глиттерные в холодной гамме и матовые в теплой коралловой гамме.
В палетке Huda Beauty Gemstone Obessions представлены девять сияющих холодных оттенков, которые идеально подойдут для стойкого вечернего макияжа. Вторая палетка Huda Beauty Coral Obessions включает в себя шесть ярких сатиново-матовых оттенков для повседневного летнего макияжа и два перламутровых для вечернего.
В международную продажу новинки поступят 1 мая этого года. Цена одной палетки — 27 долларов.
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