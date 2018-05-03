Huda Beauty представили новые палетки теней для век

Huda Beauty представили две новые палетки теней для век Gemstone и Coral Obsessions Palettes. Палетки выйдут в двух вариантах: глиттерные в холодной гамме и матовые в теплой коралловой гамме.

В палетке Huda Beauty Gemstone Obessions представлены девять сияющих холодных оттенков, которые идеально подойдут для стойкого вечернего макияжа. Вторая палетка Huda Beauty Coral Obessions включает в себя шесть ярких сатиново-матовых оттенков для повседневного летнего макияжа и два перламутровых для вечернего.

В международную продажу новинки поступят 1 мая этого года. Цена одной палетки — 27 долларов.