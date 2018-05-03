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У Кристен Стюарт Стелла Максвелл любовная идиллия
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У Кристен Стюарт Стелла Максвелл любовная идиллия 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Вчера в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже была замечена Кристен Стюарт и её возлюбленная Стелла Максвелл. О романе этих двух девушек стало известно ещё в конце декабря прошлого года, однако пару не часто видели вместе, поэтому их совместное появление в Париже сразу же привлекло внимание общественности.
-летняя звезда «Сумерек» выглядела достаточно дерзко. Брюнетка была в темно-синем топе, который был заправлен в короткие шорты. Спутница девушки, -летняя модель’s, продемонстрировала всем свою модельную фигуру, надев укороченый белый топ с облегающими черными лосинами. Обе девушки выглядели достаточно уставшими после перелёта, поэтому воздержались от комментариев журналистам.
Кстати, недавно в сети появились слухи, что Кристиан Стюарт вновь встречается с Робертом Паттинсоном, они были замечены вместе в феврале этого года в баре Лос-Анджелеса, поэтому поклонники и окружение молодых людей задаются вопросом: возможно ли воссоединение артистов? Или же Стюарт всё-таки останется с моделью Стеллой Максвелл?
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