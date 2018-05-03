У Кристен Стюарт Стелла Максвелл любовная идиллия

Вчера в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже была замечена Кристен Стюарт и её возлюбленная Стелла Максвелл . О романе этих двух девушек стало известно ещё в конце декабря прошлого года, однако пару не часто видели вместе, поэтому их совместное появление в Париже сразу же привлекло внимание общественности.

-летняя звезда «Сумерек» выглядела достаточно дерзко. Брюнетка была в темно-синем топе, который был заправлен в короткие шорты. Спутница девушки, -летняя модель’s, продемонстрировала всем свою модельную фигуру, надев укороченый белый топ с облегающими черными лосинами. Обе девушки выглядели достаточно уставшими после перелёта, поэтому воздержались от комментариев журналистам.