Как определить цветотип для макияжа

Как часто мы слышим: «Как тебе идет этот цвет помады!». И это означает лишь одно: сделанный макияж соответствует нашему цветотипу, а, значит, придает образу гармоничность и завершенность. Что же такое цветотип, и какую роль он играет в создании безупречного макияжа? МедикФорум попробует разобраться. Все представительницы женского пола прекрасны, с этим не поспоришь, но каждая прекрасна по-своему. Кто-то восхищает томными карими глазами, чья-то прелесть состоит в мраморно-белой коже, а очарование других кроется в огненно-рыжей шевелюре. Именно цветом кожи, глаз и волос и определяется тот или иной цветотип. К какому из них Вы относитесь: может быть Вы — золотая осень, а, возможно — гордая зима, или юная весна, а кто-то узнает в себе теплое лето? Знать это желательно, если хочется чаще слышать, как к лицу Вам сделанный макияж.

Женщины-осень

Итак, подойдем к зеркалу и посмотрим на себя внимательно. Вы относитесь к цветотипу «осень», если Ваши глаза цвета янтаря, коньяка или волшебного зеленого, а оттенок волос можно смело отнести к золотому. Это теплый цветотип, а потому не только цвет волос и глаз, но и цвет кожи у осеннего типа теплый: бежевый, смуглый, часто с милыми веснушками. Соответственно холодные тона в макияже будут вносить диссонанс в Вашу внешность, теплые же, напротив, гармонично поддержат естественную красоту. Например, уместны здесь будут такие цвета, как коричневый, теплый оранжевый, золотой.

Женщины-зима

Если же Вы относитесь к зимнему цветотипу, то либо у Вас черные волосы и очень светлая, даже просвечивающая, кожа и очень светлые голубые или темные глаза, либо Вы — обладательница оливково-серого оттенка кожи, темных густых волос и карих (либо каре-зеленых) глаз. Первый вариант — это, так называемая, контрастная «зима», а второй, соответственно — неконтрастная. В любом случае, женщины этого типа — единственные, кому к лицу черно-белая гамма, а также их образ прекрасно поддерживают такие тона, как бордовый, малиновый, бирюзовый.

Женщины-весна

Женщина-"весна" — это натуральная блондинка, с тонкими волосами, нежным светлым оттенком кожи и светлыми (голубыми, светло-изумрудными, серыми) глазами. Подчеркнуть красоту, данную природой, дама-"весна" может при помощи пастельных тонов, не ударяясь в какие-либо крайности, поскольку слишком светлые и слишком темные цвета ей противопоказаны.

Женщины-лето

Ну и последней по списку, но не менее замечательной по набору природных данных, является женщина летнего цветотипа. Кстати, среди жительниц нашей страны преобладает именно этот цветотип. Он характеризуется следующими признаками: волосы — русые либо пепельные, глаза — светлые (карие, серые, зеленые, голубые), кожа — светлая. Летним женщинам придутся ко двору приглушенные не яркие тона, наилучшим образом подчеркивающие их естественную красоту. Прелести, которыми наградила женщину природа — это самое прекрасное, что только может быть. А грамотно сделанный макияж, учитывающий природные особенности дамы, — так называемый, цветотип, — способен лишь подчеркнуть и усилить эффектность и притягательность женской красоты. Ранее эксперты рассказали, как модели без макияжа сохраняют свою красоту.