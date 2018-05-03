В Испании с шиком прошел показ коллекции свадебных платьев от Pronovias

Известная испанская компания Pronovias давно славится созданием стильных и разноплановых свадебных платьев. Новую коллекцию компания назвала «In bloom» (В цвету). Что вполне символично, учитывая нынешнее время года. Приехали посмотреть на свадебные новинки знаменитости со всего мира. Особое внимание уделили папарацци Ирине Шейк — модели из России, которая не раз демонстрировала платья Pronovias, дефилируя по подиуму. На этот раз Ирина была в качестве гости, хотя платье для вечера все равно выбрала из коллекции упомянутого бренда.

Что касается самой коллекции, то здесь были платья разного плана: нежные, романтичные и даже экстравагантные. Все для того, чтобы каждая современная невеста могла выбрать себе «именно ТО платье» для самого торжественного и незабываемого события в ее жизни.