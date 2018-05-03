Ещё
В Испании с шиком прошел показ коллекции свадебных платьев от Pronovias
Далее:
Читайте также:
Ещё
Бабкина показала фото в купальнике
Бабкина показала фото в купальнике

В Испании с шиком прошел показ коллекции свадебных платьев от Pronovias 

Прелесть 2 часа назад
Фото: Прелесть
Известная испанская компания Pronovias давно славится созданием стильных и разноплановых свадебных платьев. Новую коллекцию компания назвала «In bloom» (В цвету). Что вполне символично, учитывая нынешнее время года. Приехали посмотреть на свадебные новинки знаменитости со всего мира. Особое внимание уделили папарацци Ирине Шейк — модели из России, которая не раз демонстрировала платья Pronovias, дефилируя по подиуму. На этот раз Ирина была в качестве гости, хотя платье для вечера все равно выбрала из коллекции упомянутого бренда.
Что касается самой коллекции, то здесь были платья разного плана: нежные, романтичные и даже экстравагантные. Все для того, чтобы каждая современная невеста могла выбрать себе «именно ТО платье» для самого торжественного и незабываемого события в ее жизни.
Прелесть: последние новости
Названы вещи, о которых врут все девушки Из чего на самом деле делают сыр Стеклянная кожа стала новым бьюти-трендом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бабкина показала фото в купальнике10
Волочкова на отдыхе скинула купальник79
Дженнифер Лопес сверкнула утягивающим бельем1
«Меня как будто изнасиловали»22
Опять за старое: Глюкоза выставила соски185
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
03:35
Из чего на самом деле делают сыр
Еда
03:57
Названы вещи, о которых врут все девушки
Психология
04:17
Что станет с мозгом, если похудеть
Здоровье
10:01
Дети-убийцы, которые растут в тюрьме
Дети
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
00:16
«Меня как будто изнасиловали»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение