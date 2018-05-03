Фотосессия в купальнике 61-летней модели: красиво, элегантно и вдохновляюще

Бренд Land of Women для участия в рекламной кампании купальников выбрал 61-летнюю модель Ясмину Росси , и это стало ключом к успеху! Самым знаковым стало решение бренда свести ретушь фото к минимальному количеству. Land of Women сделал ставку на естественность и, организовывая фотосессию, стремился подчеркнуть природную красоту женщин этого возраста.

«У 50-60-летних женщин особый стиль, более утонченный и элегантный», — сказал один из представителей марки.

В своих интервью Ясмина рассказывает, что главный секрет ее красоты и молодости — это оптимизм, позитивное мышление и здоровый образ жизни. Она привыкла делать только то, что любит, и жить так, как ей этого хочется.

Кроме того, модель призывает всех женщин уделять внимание ухода за собой, своим телом, и придерживаться правильного питания.