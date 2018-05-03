Кайя Гербер в эффектном черном платье на приеме в Берлине: фото

Юная Кайя Гербер продолжает покорять мировой шоу-бизнес. С 16-летней дочкой Синди Кроуфорд заключают контракты самые известные бренды и модные дома. Кайя сотрудничает и с швейцарским производителем часов Omega, который на днях дал прием в Берлине.

На светском мероприятии модель блеснула в маленьком черном платье с глубоким декольте. Лиф наряда был украшен металлическими клепками. Образ дополнили босоножки на шпильке. Волосы Кайя уложила на одну сторону, а в макияже отдала предпочтение натуральным оттенкам. На подиуме вместе с Кайей также блеснула модель Тони Гаррн.

Кайя Гербер

Несмотря на востребованность в моделинге, по стопам своей матери Кайя идти не хочет. Инсайдеры объяснили, что Кайя наслаждается своим подростковым периодом и не слишком сильно ограничивает себя, чтобы соответствовать статусу супермодели, которой является ее мама. 16-летняя девушка просто хочет быть собой и построить карьеру без помощи звездных родителей.

Кайя Гербер