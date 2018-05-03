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Кайя Гербер в эффектном черном платье на приеме в Берлине: фото
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Кайя Гербер в эффектном черном платье на приеме в Берлине: фото 

Журнал ОК! 2 часа назад
Юная Кайя Гербер продолжает покорять мировой шоу-бизнес. С 16-летней дочкой Синди Кроуфорд заключают контракты самые известные бренды и модные дома. Кайя сотрудничает и с швейцарским производителем часов Omega, который на днях дал прием в Берлине.
На светском мероприятии модель блеснула в маленьком черном платье с глубоким декольте. Лиф наряда был украшен металлическими клепками. Образ дополнили босоножки на шпильке. Волосы Кайя уложила на одну сторону, а в макияже отдала предпочтение натуральным оттенкам. На подиуме вместе с Кайей также блеснула модель Тони Гаррн.
Кайя Гербер
Несмотря на востребованность в моделинге, по стопам своей матери Кайя идти не хочет. Инсайдеры объяснили, что Кайя наслаждается своим подростковым периодом и не слишком сильно ограничивает себя, чтобы соответствовать статусу супермодели, которой является ее мама. 16-летняя девушка просто хочет быть собой и построить карьеру без помощи звездных родителей.
Кайя Гербер
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