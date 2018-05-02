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Вера Вонг предсказала, каким будет свадебное платье Меган Маркл
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Вера Вонг предсказала, каким будет свадебное платье Меган Маркл 

Журнал ОК! 2 мая 2018
До самой обсуждаемой свадьбы года осталось чуть больше двух недель. Дискуссии по поводу свадебного платья, которое наденет Меган Маркл, набирают обороты. Американский дизайнер Вера Вонг, которая работала со многими знаменитостями, сказала, что не будет делать платье для Меган, но попыталась предсказать, каким оно будет.
Несмотря на то, что о самом дизайне платья известно мало, Вера Вонг поделилась экспертным мнением, каким должно быть свадебное платье в 2018 году. Она сказала, что Меган может следовать либо британским, либо американским традициям. Но, учитывая ее новый статус, она, скорее всего, наденет что-то британское.
Что касается общего стиля и силуэта платья, Вера сказала, что оно будет отличаться от нарядов принцессы Дианы и Кейт Миддлтон.
«Платье Меган не будет таким же традиционным, как было у Кейт или Дианы. Я думаю, она наденет более современное платье в ее собственном стиле. Несмотря на то, что она выходит замуж не за будущего короля, ее свадьба все равно будет королевской», — предположила Вера Вонг.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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