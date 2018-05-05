«Что на вас надето, когда вы ложитесь спать?» — «Несколько капель Chanel №5»: 5 лиц знаменитых духов

5 мая 1921 года во Франции были впервые представлены духи Chanel №5. Это был первый аромат, запущенный легендарной Коко Шанель . Дата была выбрана не случайно — 5-е число 5-го месяца. Формула была составлена русско-французским химиком и парфюмером Эрнестом Бо. И сам аромат, и его нарочито простой флакон устроили настоящую революцию в парфюмерии того времени. Рекламе Коко Шанель предпочла сарафанное радио и перед началом продаж раздала новые духи своим подругам, создав таким образом «тайный клуб любительниц Chanel №5» и сделав духи объектом желания всех дам Парижа.

Chanel №5 уже давно стали нестареющей классикой и в рекламе, по сути, не нуждаются. Однако модный дом по-прежнему выбирает «послов» аромата, с которыми духи ассоциируются в тот или иной период. Давайте вместе проследим за историей Chanel №5 в лицах.

Мэрилин Монро не была лицом официальной рекламной кампании Chanel, однако стала первым «послом» аромата в 1950-х годах. Ее знаменитый ответ на вопрос журналиста: «Что на вас надето, когда вы ложитесь спать?» — «Несколько капель Chanel №5» — навсегда был вписан в историю духов. Лицом аромата в 70-х была выбрана Катрин Денев . Целью кампании было вернуть Chanel №5 утраченную в 60-е статусность. Для этого духи изъяли из аптек и похожих точек массовых продаж и прекратили работу с рекламными агентствами. За имидж Chanel №5 взялся сам арт-директор Жак Хелю, который и выбрал Денев, а также режиссера Ридли Скотта для съемок мини-фильмов, используемых как рекламные ролики. Стоит ли говорить, что со своей задачей возвращения Chanel №5 в мир киногламура и изысканности Жак Хелю справился. В 1990-е на рекламу Chanel №5, по некоторым данным, было потрачено больше средств, чем на любой другой парфюмерный бренд. Лицом аромата становится Кароль Буке . А съемками кампаний занимаются такие признанные звезды фотографии, как Патрик Демаршелье и Доминик Иссерманн.

В 2003 году лицом Chanel №5 была выбрана Николь Кидман

Компания решила продолжить сотрудничество со знаменитыми режиссерами и пригласила База Лурмана для снятия рекламного мини-фильма с участием Кидман.

Баз Лурман создал двухминутный трейлер «к фильму, которого на самом деле никогда не было», а также 30-секундный рекламный ролик на его основе.

В 2012 году компания совершила уже современную революцию, впервые сделав лицом женского парфюма… мужчину!

Конечно же, им оказался не кто иной, как любимец всех женщин в мире Брэд Питт

Можно сколько угодно спорить о том, может ли мужчина рекламировать женский аромат. Однако вряд ли кто-то откажется получить флакон Chanel №5 из рук такого мужчины.