Легендарный аромат, изменивший мир запахов, придумал московский парфюмер

В субботу, 5 мая, 97 лет исполняется самому известному аромату в мире — Chanel № 5. Тому самому, в котором «ложилась спать» Мэрилин Монро . Тому самому, вокруг которого сформировался клуб почитательниц из высокопоставленных особ. Корреспондент «ВМ» связалась с французским парфюмером Шарлем де Монтеном и выяснила, насколько популярен аромат, изменивший мир запахов.

О том, как создавался парфюм Chanel № 5, в мире моды ходят легенды. Согласно самой распространенной версии, кутюрье и модельер Коко Шанель попросила парфюмера Эрнеста Бо создать «искусственный женский аромат, который пахнет Женщиной». После долгих подборов он представил королеве модной индустрии десять, а по некоторым версиям, всего пять различных вариантов, из которых она выбрала именно пятый. Отсюда, кстати, и пошло название.

— Из истории моды известно, что сначала мадемуазель Шанель распространяла новый аромат исключительно среди своих подруг и знакомых, — рассказывает де Монтен. — Каждая, у кого был флакон с этими духами, чувствовала себя сопричастной чему-то особенному. Этот аромат сближал и объединял женщин.

Даже после того, как он официально поступил в продажу — весьма ограниченной партией, кстати, — Chanel № 5 оставался своеобразной «общей чертой» для французских модниц.

Кстати, стоит отметить, что автор аромата Эрнест Бо родился в Москве и в былые времена был парфюмером царского двора. Однако центром мира парфюмерии уже на тот момент была именно Франция, а потому именно там он нашел способ вписать свое имя в историю.

— Сейчас найти этот аромат можно, думаю, в каждом парфюмерном магазине, — утверждает де Монтен. — Есть даже статистика — не знаю, конечно, насколько она правдоподобна, — что каждую минуту в мире продается один флакон этих духов. Правда, немало и подделок, даже во Франции. Следует помнить, что Chanel никогда не устраивает распродажи и не предоставляет скидки. Проверить подлинность можно и по совпадению серийных номеров на упаковке и флаконе. Настоящие Chanel № 5 имеют характерный золотистый цвет, в них не может быть осадка. А цвет фирменной коробочки — жемчужный.

Кстати, характерной особенностью легендарного аромата является практически постоянный запах. В течение минимум часа после нанесения он совершенно не меняется. Ценители элитной парфюмерии отмечают его простоту и в то же время яркость, заметность.

— Это все же женский аромат для уже состоявшихся дам, — считает парфюмер. — На молодой девушке, еще и поклоннице современного стиля кэжуал, он, признаюсь, смотрится странно. Chanel, скажем так, «обязывает» соответствовать.