«Простенько как-то»: Алеся Кафельникова стала платиновой блондинкой

19-летняя модель Алеся Кафельникова кардинально сменила имидж. Не так давно она уже была светловолосой, после чего вернулась к натуральному оттенку шевелюры. На днях дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова вновь стала блондинкой. Мнения пользователей соцсетей разделились — одни в восторге от нового образа девушки, а другие считают, что ей не следовало ничего менять во внешности.

Алеся Кафельникова вновь стала героиней новостных лент многочисленных СМИ. На этот раз речь идет не о скандалах, связанных с наркозависимостью, а о переменах в облике. Модель продемонстрировала на своей странице в соцсети Инстаграм новый цвет волос — она стала платиновой блондинкой. Обновленный образ загорелая интернет-звезда подчеркнула белым платьем с растительным принтом.

Пользователи соцсетей принялись обсуждать Кафельникову. Значительная часть пользователей считает, что знаменитости хорошо с любым цветом волос, так как у нее тонкие и красивые черты лица, которые гармонично выглядят вне зависимости от шевелюры. Но также было много мнений о том, что Алеся сделала неверный выбор, поскольку с темными волосами ее внешность была более выразительной, а яркий блонд «удешевил» ее образ: «Была похожа на голливудскую звезду Анджелину Джоли , а сейчас — как все, блеклая стала». «Ничего не блеклая, она роскошно выглядит, на модель Алену Шишкову теперь похожа». «Очень классно, никого не слушай!»

«Красавицу ничего не испортит, но раньше было лучше». «Нет, мне не нравится. Простенько как-то, на Барби похожа. А с русыми волосами такой томный взгляд, такая глубина в глазах сразу. Блонд — не твое». «Раньше на Джоли была похожа, а сейчас — не то пальто». «Темненькой было лучше!» «Отличный результат! Ярко и свежо!»

Действительно, многие отмечают схожесть черт лица Алеси Кафельниковой с другими знаменитостями, среди которых Анджелина Джоли и Алена Шишкова. Но, зная ее любовь к экспериментам над внешностью, мало у кого есть сомнения, что вскоре девушка порадует новым оттенком волос. Не секрет, что всем угодить невозможно, да и вряд ли стоит даже пытаться. В конце прошлого года Алесю Кафельникову упрекали за «недостаточный» вес, считая, что она слишком увлеклась диетами и стала выглядеть изможденной.

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