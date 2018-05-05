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Модные тренды: Черное платье — must have этого лета
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Модные тренды: Черное платье — must have этого лета 

Fraufluger.ru 44 минуты назад
Фото: Fraufluger.ru
Когда приходит лето, все меньше хочется облачаться в темные цвета. С теплом, мы все больше отдаем предпочтение легким и ярки нарядам. Но все же, иногда, даже летом, хочется надеть на себя черное, элегантное платье. Модные тренды: Черное платье — must have этого летаПорой того требует дресс-код, порой, состояние души выставляет свои требования, а иногда, понимаешь, что только в черном можно выглядеть так красиво, элегантно и сексуально одновременно. Поэтому, открывая гардероб и перебирая платья, несмотря ни на что, останавливаешься на черном. Что ни говори, а женщина в черном элегантном платье всегда приковывает к себе взгляды. Попробуйте поэкспериментировать! Нарядитесь для себя! Наденьте черное платье, приделайте красивое украшение, наденьте туфли или босоножки на высоком каблуке, и вы незамедлительно станете объектом всеобщего восхищения. Черный цвет любим многими звездами, поэтому так часто можно наблюдать его на различных мероприятиях. Российским звездам он тоже импонирует, поэтому, подчеркивая свою любовь к нему, они часто предпочитают его другим цветам, независимо от времени года. Читайте также: Модные тренды: 13 лоскутных платьев, которые предлагают носить этим летом самые известные дизайнеры Модные тренды: 28 актуальных розовых вещей на лето 2018 года
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