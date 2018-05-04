Академия единоборств открылась в Екатеринбурге

Академия открыта при поддержке Русской медной компании (РМК). Председатель совета директоров организации Игорь Алтушкин отметил важность нового объекта. «Мы создали Академию единоборств РМК для того, чтобы профессионалы и любители боевых искусств имели возможность тренироваться и состязаться в условиях, отвечающих самым современным требованиям. Для того, чтобы увлечение единоборствами стало модным трендом среди подрастающих поколений, уверен, своим примером и победами Иван будет вдохновлять начинающих спортсменов на упорный труд и высокие достижения», — цитирует пресс-служба академии слова Алтушкина.

На церемонии открытия также присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев , который отметил, что открытие подобного центра является историческим событием для региона.

По данным пресс-службы академии, начинающие спортсмены из детских секций будут тренироваться в тех же залах, в которых будут вести подготовку к турнирам профессиональные бойцы.

Академия станет наиболее масштабным и оснащенным спортивным объектом в Свердловской области, который полностью ориентирован на развитие единоборств. На площадке комплекса разместят секции по 12 направлениям: бокс, MMA, тайский бокс, кикбоксинг, карате киосики, карате кекусинкай, дзюдо, греко-римская борьба, джиу-джитсу, гэпплинг, силовой экстрим, кроссфит. На двух последних этажах академии оборудована «РМК-Арена» — специальный зал, спроектированный для проведения профессиональных поединков.