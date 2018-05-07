Игорь Алтушкин открыл в Екатеринбурге собственную академию единоборств 

Шестиэтажный спортивный комплекс, в котором будут готовить чемпионов по 12 видам спорта и проводить показательные бои, построили всего за полтора года. Глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин представил Академию единоборств РМК. Как подчеркивают в пресс-службе РМК, это — первый спортивный объект в Свердловской области, который будет полностью сконцентрированный на развитие единоборств. В шестиэтажном здании на Шейкмана рядом с КРК «Уралец» спортсмены будут заниматься 12 видами спорта.
На первом этаже располагаются гардероб и спортивный бар, а также тренажерный зал. Второй этаж адаптирован под зоны бокса, кроссфита и силового экстрима. На третьем этаже — зоны греко-римской борьбы, дзюдо, каратэ, а также зона восстановительной медицины. На четвертом этаже — зоны ММА, тайского бокса, кикбоксинга, джиу-джитсу и грепплинга. На 5-6 этажах расположена «Арена РМК» вместимостью до 400 человек.
Объем инвестиций в проект не раскрывается. По данным открытых источников, месяц назад в ИФНС по Ленинскому району Екатеринбурга было поставлено на учет ООО «Академия единоборств РМК» с уставным капиталом 10 млн руб.
В церемонии открытия академии приняли участие г-н Алтушкин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю, актеры Михаил Галустян и Владимир Яглыч, спортсмен Федор Емельяненко.
Сегодня в Свердловской области различными видами боевых искусств занимаются почти 23 тысячи человек, сообщают в департаменте информполитики губернатора Свердловской области.
Отметим, в среде крупного бизнеса Урала поддержка спорта давно вошла в моду. Так, Уральская горно-металлургическая компания поддерживает свердловский хоккей: в апреле 2016 г. президентом ХК «Автомобилист» стал генеральный директор УГМК Андрей Козицын, компания строит новые ледовые площадки в Екатеринбурге и области. Компания «Сима-ленд» вошла в число спонсоров футбольного клуба «Урал» и хоккейного клуба «Автомобилист». Сам г-н Симановский возглавил Федерацию шахмат Свердловской области и вошел в число учредителей волейбольного клуба «Уралочка-НТМК». Строит спортивные объекты и поддерживает 17 видов спорта компания ВСМПО-Ависма.
Фото: Департамент информполитики губернатора Свердловской области