Игорь Алтушкин открыл в Екатеринбурге собственную академию единоборств

Шестиэтажный спортивный комплекс, в котором будут готовить чемпионов по 12 видам спорта и проводить показательные бои, построили всего за полтора года. Глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин представил Академию единоборств РМК. Как подчеркивают в пресс-службе РМК, это — первый спортивный объект в Свердловской области, который будет полностью сконцентрированный на развитие единоборств. В шестиэтажном здании на Шейкмана рядом с КРК «Уралец» спортсмены будут заниматься 12 видами спорта.

На первом этаже располагаются гардероб и спортивный бар, а также тренажерный зал. Второй этаж адаптирован под зоны бокса, кроссфита и силового экстрима. На третьем этаже — зоны греко-римской борьбы, дзюдо, каратэ, а также зона восстановительной медицины. На четвертом этаже — зоны ММА, тайского бокса, кикбоксинга, джиу-джитсу и грепплинга. На 5-6 этажах расположена «Арена РМК» вместимостью до 400 человек.

Объем инвестиций в проект не раскрывается. По данным открытых источников, месяц назад в ИФНС по Ленинскому району Екатеринбурга было поставлено на учет ООО «Академия единоборств РМК» с уставным капиталом 10 млн руб.

Сегодня в Свердловской области различными видами боевых искусств занимаются почти 23 тысячи человек, сообщают в департаменте информполитики губернатора Свердловской области.

Фото: Департамент информполитики губернатора Свердловской области