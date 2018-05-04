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5 летних бьюти-образов звезд на этой неделе
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5 летних бьюти-образов звезд на этой неделе 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Идеальный маникюр Кьяры Ферраньи, легкая укладка Лили Коллинз и вечерний макияж Кайи Гербер — какие бьюти-акценты расставили звезды в своих образах на этой неделе?
Кьяра Ферраньи
Красный маникюр — универсальный вариант для девушек, которые часто меняют образы, но хотят, чтобы их руки выглядели безупречно для любого образа. Идеальный красный маникюр на этой неделе продемонстрировала итальянская модель.
Кая Гербер
В середине недели Кайя Гербер посетила вечернику бренда Omega, в рекламной кампани которого она снялась со всей семьей. Укладка модели — голливудские локоны. Легкий контуринг, подчеркивающий скулы, сияющая кожа и четко очерченные брови — макияж отлично дополнил образ.
Лили Коллинз
На этой неделе актриса удивила нас выразительным взглядом. «Виновник» — длинные, длинные, разделенные ресницы, которые сделали взгляд актрисы распахнутым и завораживающим.
Кейт Хадсон
Вдохновляемся укладкой актрисы — внимание привлекли ее небрежные пляжные волны (и речь тут совсем не о море). Укладка в стиле «девушки серфера» — прекрасный выбор прически в грядущем пляжном сезоне.
Ева Лонгория
В конце недели актриса посетила премьеру ремейка фильма «За бортом». Кен Пейвс — стилист Евы и Виктории Бекхэм — на этот раз сделал Еве легкие волны, которые были собраны в высокий хвост, что дополнительно подчеркнуло скулы и подбородок актрисы.
Визажист Элан Бонжорно (который красит и Бритни Спирс) в макияже Евы сделал акцент на глаза — легкие smoky eyes подчеркнули взгляд и дополнили образ.
Текст: Анна Бонд
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