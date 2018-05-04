Сара Джессика Паркер вышла в свет с подросшими дочерьми 

Сара Джессика Паркер редко балует поклонников светскими выходами, поэтому каждое появление актрисы на ковровой дорожке вызывает ажиотаж. Вчера звезда сериала «Секс в большом городе» впервые за долгое время появилась на публике — она вместе со своими 8-летними дочерьми-близняшками Марион и Табитой пришла на балет.
Сара Джессика Паркер с детьми
Для светского выхода Сара Джессика Паркер выбрала элегантное и закрытое шифоновое платье мятного цвета и туфли-лодочки, а в качестве прически сделала высокий пучок. Своих дочек она одела в цветочные пышные платья и одинаковые белые туфельки. Вместе со знаменитой мамой девочки уверенно позировали фотографам на фоне бренд-волла.
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер с дочкой
Сара Джессика Паркер с дочерьми
Напомним, что Сара Джессика Паркер и ее муж Мэттью Бродерик воспитывают троих детей: 15-летнего сына Джеймса и 8-летних дочерей-близнецов Марион и Табиту.