Сара Джессика Паркер вышла в свет с подросшими дочерьми

Сара Джессика Паркер редко балует поклонников светскими выходами, поэтому каждое появление актрисы на ковровой дорожке вызывает ажиотаж. Вчера звезда сериала «Секс в большом городе» впервые за долгое время появилась на публике — она вместе со своими 8-летними дочерьми-близняшками Марион и Табитой пришла на балет.

Сара Джессика Паркер с детьми

Для светского выхода Сара Джессика Паркер выбрала элегантное и закрытое шифоновое платье мятного цвета и туфли-лодочки, а в качестве прически сделала высокий пучок. Своих дочек она одела в цветочные пышные платья и одинаковые белые туфельки. Вместе со знаменитой мамой девочки уверенно позировали фотографам на фоне бренд-волла.

Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер с дочкой

Сара Джессика Паркер с дочерьми